İBB sözcüsü paylaştı: Belediye görevlisi çöpü bırakıp fotoğrafını çekiyor!

Ongun, Twitter’daki paylaşımında fotoğraf çeken kişinin bir ilçe belediyesi çalışanı olduğunu belirterek Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın hesabını mesajına ekledi.

Ongun şöyle yazdı: “Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz.”

Videoda, temizlik görevlisinin önce yerleri süpürdüğü, sonra beyaz bir kağıt parçasını metro girişine doğru itelediği görülüyor. Görevli daha sonra birkaç adım uzaklaşıp bıraktığı çöpün cep telefonuyla fotoğrafını çekiyor.