İBB’den engelli memur adaylarına sınav seti hediyesi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (E-KPSS) giren adaylara, 1.000 adet hazırlık sınav seti hazırlandı. Konu anlatımlı tüm dersler ile genel kültür, yetenek ve soru bankasının bulunduğu sete ücretsiz sahip olmak isteyen adaylar, başvurularını 153 İBB Çözüm Merkezi ve ÖZGEM merkezlerinden yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireyler için ÖSYM tarafından düzenlenen, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (E-KPSS) başarılı olabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (E-KPSS)hazırlanan, İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet eden adaylar için 1.000 adet hazırlık sınav seti hazırlandı. Set, konu anlatımlı Türkçe, matematik-tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri ile genel yetenek, genel kültür, soru bankası ve 10 deneme sınavın oluşuyor.

E-KPSS hakkında daha detaylı bilgi almak ve E-KPSS eğitim setini edinmek isteyen adaylar, öğrenci belgesi, engelli raporu ve kimlik fotokopisiyle bağlı bulundukları ÖZGEM’lere müracaat edebilir veya 153 nolu İBB Çözüm Merkezi telefonunu arayabilir.

İBB; engellilerin fiziksel ve psikososyal özelliklerini dikkate alarak, yeteneklerine yönelik üniversite tercih etmeleri ve kendilerine uygun iş bulmaları konularında da destek sağlıyor. Tercih hizmetleriyle engellilerin ayağına gidilirken, periyodik olarak yapılan mülakatlar vasıtasıyla da işverenler ve engelli bireyler bir araya getiriliyor, istihdama aracı olunuyor.

İstanbul’un çeşitli noktalarındaki 23 merkez, 7 irtibat bürosu, 2 kısa mola merkezi, 2 kamp ile şehir genelindeki tüm özel gereksinimli bireylere ulaşmaya çalışan İBB; bilgilendirme, yönlendirme, farkındalık, eğitim, ulaşım, kişisel gelişim, mesleki kurslar, psikososyal destek, medikal yardım, rehabilitasyon ve engelli kampı gibi hizmetler de sunuyor.

Özel gereksinimli bireylerin fırsat eşitliğinden faydalanarak alanda başarılı olmasını amaçlayan bu hizmetler, engelliler ile aydınlık bir gelecek arasındaki tüm engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Projeler, toplumsal katılım ile sosyal hayatın paylaşımı açısından da büyük önem taşıyor.