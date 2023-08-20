İBB’den olası İstanbul depremi için kabus senaryosu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin en kötü senaryoda 207 bin yapı hasar görebileceğini ve bu durumun şehirdeki yaklaşık 3 milyon nüfusun doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından beklenen ‘büyük Marmara depremi’ tekrar gündeme geldi. Yer Bilimciler, Marmara’da olması beklenen depremlere ilişkin sık sık dikkat çekmeye ve uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Halk TV canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, en kötü senaryoyu açıkladı. Gökçe, “En kötü senaryoya göre İstanbul’da Marmara Depremi’nde 207 bin yapı hasar görebilir. Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek. Deprem dirençli dönüşüm planımızı zemin ve yapı stoğu bakımından en çok risk taşıyan bölgelerden başlatıyoruz.” dedi.