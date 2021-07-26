İBB'den sel bölgesine yardım eli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci sel felaketi sonrası iş makineleri ile yeniden bölgeye gönderdiği heyet, bugün Artvin’in Arhavi ilçesinde inceleme yaptı. Heyet, ilçede 50 ailenin beyaz eşyasının karşılanması için yardım sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci sel felaketi sonrası iş makineleri ile yeniden bölgeye gönderdiği heyet, bugün Artvin’in Arhavi ilçesinde inceleme yaptı. Heyet, ilçede 50 ailenin beyaz eşyasının karşılanması için yardım sağlayacak.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İBB Avrupa 1. Bölge Kanal İşletme Müdürü Mahmut Akgün, İmamoğlu’nun danışmanlarından Adem Kuyumcu, Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Genel Sekreter yardımcısı, Arif Gürkan Alpay ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz bölgeyi inceledi.

Heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı ziyarette Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ile görüştü. İlçede 430’dan fazla ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katlarının balçıkla dolmasından dolayı birçok ailenin beyaz eşyaları kullanılmaz hale geldiği bilgisini alan heyet yardım yapılması konusunda çalışılacağını ifade etti. İBB heyeti, incelemelerin ardından Arhavi Belediyesi'nin belirlediği 50 aile için beyaz eşya yardımı sağlayacak.

25 BİN LİTRE HAMİDİYE SUYU GÖNDERDİ

İBB ayrıca İSKİ’ye kanal açma ve balçık temizliği yapmak üzere üç iş makinesini Arhavi’ye gönderdi. Araçlar ilçede çalışmaya başlarken içilebilir su ihtiyacının karşılanması için de ilçeye 25 bin litre Hamidiye suyu ulaştırıldı.