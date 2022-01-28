İBB'nin 5.000 yeni taksi teklifi UKOME'de 12. kez reddedildi

İBB’nin yeni taksi sistemi ve 500’ü engelli erişimine uygun 5.000 yeni taksi teklifi, UKOME’de 12. kez oy çokluğuyla reddedildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın, “engelli erişimine uygun 500 taksinin ayrı oylanması “ teklifi de Bakanlık temsilcileri ile Taksiciler Odası Başkanından kabul görmedi.

Ocak ayı UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, “500 Adedi Engelli Erişimine Özel Olmak Üzere, Tamamı İBB’nin Plakası Olmak Üzere 5.000 Adet Yeni Taksi Arzı Teklifi”, 12. kez gündeme geldi.

ÇAĞLAR: “ENGELLİ ERİŞİMİ TİCARİ DEĞİL BİR GÖREV”

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, engelli vatandaşlara yönelik hizmeti bir görev bilinciyle yaptıklarını, sorunu toplu taşımayla çözmek istediklerini belirerek, 300 yeni otobüs alımı için Ankara’dan 1 yıldır sadece imza beklediklerini, yeni metro projelerinde de aynı sıkıntılarla karşılaştıklarını hatırlattı.

Çağlar, “Toplu taşımada bu sebeplerle istediğimiz hıza erişemeyeceğimizi gördüğümüz için en azından taksi sayısıyla İstanbullunun ulaşım sorununa derman olmaya çalışmak için bu teklifi 12. kez gündeme getiriyoruz. Ama anlatamadıysak, her seferinde daha detaylı anlatmak için her seferinde gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bugün burada sadece 500 engelli erişimine uygun taksiyi oylatabiliriz. Kalan 4 bin 500 taksiyi daha sonra konuşmaya devam ederiz. Engelli taksi projesinin yatırım gerektiren ve ticari olmayan bir talep olduğu burada belirtildi. Vatandaşlarımıza hizmet için bunu kendi bütçemizden karşılayarak bu yatırımı sunacağız” diye konuştu.

GELİŞMİŞ DÜNYA ŞEHİRLERİNDE VAR

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de bütün konuşmacıların engelli taksi uygulamasının gerekli olduğunu söylediğini, ancak yine de onay verilmediğini vurgulayarak, dünyanın gelişmiş bütün şehirlerinde engelli taksi uygulamasının olduğuna dikkat çekti.

153’E TAKSİ ŞİKAYETİ YAĞIYOR

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise, İstanbul’da 1986 yılında 17 bin taksi olduğunu, bugün ise katlanarak artan nüfusa rağmen 18 bin 395 taksi olduğunu hatırlatarak, İBB’ye taksilerle ilgili sadece son 25 günde 3 bin 500 şikayet geldiğini söyledi. Cihan, engellilerin de İBB’ye erişilebilirlik konusunda çok yoğun şikayetlerde bulunduğunun altını çizdi.

PLAKALAR İBB’NİN OLACAK

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım da İstanbul’da taksiyi yatırım aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak gördüklerini belirterek, “Yatırım aracı anlayışından taksi sektörünün sıyrılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, 500 adedi engelli erişimine özel, tamamı İBB’nin plakası olmak üzere 5.000 yeni taksi arzını teklif ediyoruz” dedi.

500 ENGELLİ TAKSİ DE KABUL GÖRMEDİ

Toplantıda konuşmaların ardından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, engellilere uygun 500 taksinin ayrı 4 bin 500 taksinin ayrı oylatılmasını teklif etti. Ancak Bakanlık ve Taksiciler Odası temsilcileri, teklifin yeniden alt komisyonda görüşülmesini gerektiğinde ısrar etti.

Yapılan oylamada, “500 Adedi Engelli Erişimine Özel Olmak Üzere, Tamamı İBB’nin Plakası Olmak Üzere 5.000 Adet Yeni Taksi Arzı Teklifi”, Bakanlık temsilcileri ile Esnaf Odası Başkanının oy çokluğuyla 12. kez reddedildi.