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İBB'nin E-Spor Akademisi'nin E-Spor'un en iyilerini belirleyecek turnuvası başlıyor

İBB'nin E-Spor Akademisi'nin E-Spor'un en iyilerini belirleyecek turnuvası başlıyor
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İBB E-Spor Akademisi tarafından düzenlenen e-spor turnuvası, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 13 yaşından büyük tüm İstanbulluların katılımına açık olan etkinliğin başvuru ve kayıtları İstanbul Senin mobil uygulaması ve online formlar üzerinden yapılıyor. Başvuru ve kayıtlar 21 Mayıs’ta sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) E-Spor Akademisi, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında heyecan dolu bir e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak. Bilgisayar kategorisinde Valorant, konsol kategorisinde ise EA FC25 turnuvaları düzenlenecek. E-sporda Türkiye’nin en iyilerine ev sahipliği yapması beklenen etkinliğin elemeleri 23 Mayıs’ta online olarak gerçekleştirilecek. Elemelerin ardından çeyrek ve yarı final müsabakaları İBB’nin Bağcılar’daki Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi’nde bulunan E-spor Akademisinde oynanacak.

KATILIM KONTENJANLA SINIRLI

Çeyrek ve yarı finallerin ardından turnuvanın finali 24 ve 25 Mayıs’ta İBB’nin Bağcılar’daki Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi'nde bulunan E-Spor Akademisi’nde yapılacak. Turnuva bilgisayar kategorisinde Valorant, konsol kategorisinde ise EA FC25 oyunlarında düzenlenecek. Valorant turnuvası için 64 takım (320 oyuncu) kontenjanı bulunurken, EA FC 25 turnuvası 128 oyuncu ile sınırlı olacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İstanbul Senin mobil uygulamasında ve online formlar aracılığı ile başlayan her iki kategorinin turnuva başvuruları ve kayıtları devam ediyor. 13 yaşından büyük olma şartının arandığı başvurular 21 Mayıs’ta gün sonunda tamamlanacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı turnuvanın sonunda EA FC25’de dereceye giren sporcular Ege Arseven imzalı FUT E-sports formasını, Valorant şampiyonları ise Challengers 2025 Türkiye: Birlik Stage 3 Finali’nin etkinlik biletini almaya hak kazanacaklar.

İstanbul Senin uygulamasının yanı sıra çevrimiçi başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki linklerden kayıt olabilecekler.

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