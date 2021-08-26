İBB’nin yeni taksi projesi, UKOME tarafından 8. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bin Yeni Taksi Plakası’ teklifi UKOME’de 8’inci kez reddedildi. Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zamanda ‘taksi plaka ağası’ olan esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin yeni projesinin bakanlık yetkilileri tarafından reddedilmesi sonrası “İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine” açıklamasında bulundu.