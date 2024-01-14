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İBB'ye film gibi kumpas! Görüntüler pes dedirtti

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İBB Haber, AK Parti'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, daha sonra çekim yaptığını açıkladı. Haberde, ''Film gibi kumpası izleyin'' ifadelerine yer verildi.

İBB Haber, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili yeni bir 'kumpas' videosu paylaştı. Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı açıklandı.

Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:

"İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edildi. 

Görev sahası olmayan Bahçeköy durağında olan otobüse ilişkin yapılan incelemede, Beykoz Kavacık bölgesinde çalıştığı, sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme 'arıza' bilgisi girip, seferine çıkmadığı anlaşıldı.

Otobüsün reklam filminin çekildiği Eyüpsultan bölgesine gittiği tespit edildi. Araç yol kenarına alındıktan sonra ise çekim ekibi ve malzemeler yerleştiriliyor. Araç içindeki konuşmalardan, reklam filminin AK Parti için yapıldığı anlaşılıyor."

Etiketler iett istanbul büyükşehir belediyesi otobüs ibb
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