İBB’ye ikinci ''bozuk otobüs'' kumpası için soruşturma başlatıldı

İstanbul’da özel halk otobüsü, bir ajans tarafından kiralanarak ‘bozuk otobüs’ izlenimi verilmesi için reklam filminde kullanılmış, İmamoğlu "Aklı kıt arkadaşlar" diyerek tepki göstermişti. İkinci bozuk otobüs kumpası için soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 31 Mart için seçim yarışı devam ederken, ikinci bir ‘bozuk otobüs’ filmi çekildiği ortaya çıktı.

10 Mart'ta öğle saatlerinde merkeze arıza mesajı atan özel halk otobüsü, daha sonra Başakşehir’e doğru hareket etti.

B-1836 kodlu otobüs, Başakşehir Millet Bahçesi yanındaki trafiğe kapalı yola girerek, çekim ekibiyle buluştu. Trafiğe kapalı alanda bekleyen otobüsün, trafikte bozulduğu izlenimi vermek amacıyla otobüsün önüne ve arkasına araçlar yanaştırıldı.

Otobüs şoförü burada çekim için setin hazırlanmasını beklerken, çevrede bulunan oyuncular ve set ekibiyle sohbet etti. Oyuncular arasında çoğu genç olmak üzere çocuklar ve orta yaşlı insanlar da bulunuyordu. Çekimde yaş almış oyuncular önce otobüse bindirilip, daha sonra indirildi.

Bu sırada ajans tarafından gönderilen oyuncular otobüs kapısında kendi aralarında çekimlere dair sohbet etti. Sohbet sürerken çekim ekibinden bir uzman ise otobüsün önüne gelerek otobüsten duman yükseldiğini izlenimi vermek üzere bir sis makinesini devreye aldı. Çekimler akşam saatlerine kadar devam etti.

Çekimlerin devam ettiği sırada araç kameralarını uzaktan izleyen belediye yönetimi görüntüleri kayıt altına aldı. Çekimler ardından bugün trafiğe çıkan araca ilişkin İBB soruşturma başlattı.