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İETT'nin emektar otobüsleri ziyaretçilerini bekliyor

İETT'nin emektar otobüsleri ziyaretçilerini bekliyor

Bu kez zamanda yolculuğa çıktılar. Onlarca yıl boyunca İstanbullulara hizmet veren emektar İETT otobüsleri ziyaretçilerini bekliyor. Taksim ve Sultanahmet Meydanında sergilenen otobüsler, her birimizin geçmişinden izler taşıyor.

Dedemizin bindiği otobüse babamız, babamızın bindiği otobüse biz binmedik. İstanbul’da her kuşağın ayrı bir otobüsü oldu. 150 yıllık tarihiyle İETT, İstanbul’u taşıdı, halen de taşıyor. Yıllar boyu 8 ayrı markaya ait otobüsler, milyonlarca insana hizmet verdi. İstanbul’un, İstanbullunun geçmişinde hatıralar bırakan otobüsler zamanda yolculuğa çıktı. Bu yıl 150. kuruluş yılını kutlayan İETT nostaljik otobüslerini Taksim ve Sultanahmet’te sergilemeye başladı. Eski otobüsleri gören İstanbullular zihinlerinde geçmişe yolculuk yaptı.

İstanbullular, önlerinden geçtikleri ilk yerli troleybüs Tosun ile Türk filmlerinin gözdesi Leyland marka otobüse ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, atlı tramvayların hizmete başlamasıyla, 1871 yılında kuruldu. 150 yıl önce başlayan toplu ulaşım, çok geçmeden atlı arabadan, elektrikli troleybüse, oradan motorlu otobüslere, günümüzde çevreci otobüslere kadar uzandı.

TARİHİ OTOBÜSLER TARİHİ MEYDANLARDA

İETT, 150’nci yılında nostaljik araç filosuyla İstanbulluların karşısına çıktı. İstanbul’un tarihinde ve toplumsal kültüründe derin izler bırakan 8 ayrı markaya ait nostaljik otobüslerin 4’ü Taksim’de, 4’ü de Sultanahmet’te İstanbullularla buluştu.

“İETT’nin Konforlu Otobüsleri” ismiyle yapılan sergilemeye, günlük koşuşturmaca içindeki İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli troleybüs olan Tosun ile birçok Yeşilçam filminde kullanılan Leyland marka otobüsler, serginin gözdeleri oldu. Sadece Tosun ve Leyland değil, İkaruslar, MAN’lar ve daha niceleri İstanbulluları Taksim ve Sultanahmet Meydanında bekliyor.

Etiketler istanbul büyükşehir belediyesi iett
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