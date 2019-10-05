İki yakanın kardeş kentleri Havagazı Fabrikası'nda buluştu

Proje kapsamında Havagazı Fabrikası'nda dün açılan sergi 30 Kasım'a kadar görülebilecek. 2 Kasım'da ise aynı mekanda uluslararası bir panel düzenlenecek.

İzmir Akdeniz Akademisi’nin, 2016 yılında Selanik ve İzmir’i konu alan uluslararası bir çalıştayla başlattığı, “Akdeniz Kent Portreleri” projesi, bu iki tarihi liman kentinin ilişkilerini ele alan araştırma sergisi ve panelle devam ediyor. “Ah Kardeşim 1880-1912 Bölgesel Merkezler, Küresel Liman Kentleri” başlıklı sergi, İzmir ve Selanik kentlerini hem kendilerine özgü yönleriyle, hem de karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Küratörlüğünü Dr. Dilek Akyalçın Kaya’nın yaptığı sergi, Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan sürecin bu kentlerin ve toplumların dokusunda yarattığı etkilerin izlerini sürmemizi sağlıyor. Bu iki “kardeş” kentin geçmişteki ilişkilerine de bakma olanağı sunan sergi, 30 Kasım 2019 tarihine kadar Havagazı Fabrikası Sergi Salo nu'nda gezilebilir. Serginin, 2020 yılında Selanik’te de açılması planlanıyor.

İki kentin ortak tarihini anlatan panel 2 Kasım'da

Proje kapsamında 2 Kasım 2019, Cumartesi günü, yine Havagazı Fabrikası’nda moderatörlüğünü Dr. Dilek Akyalçın Kaya’nın yapacağı, Thessaly Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vassilis Colonas, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe ve Yunanistan Ulusal Bankası Selanik Kültür Merkezi Müdürü Yiannis Epaminondas’ın bildiri sunacakları bir panel de düzenlenecek. Saat 14.00'de başlayacak panelde, aynı süreci birbirleriyle ilişki içinde yaşayan bu iki liman kentinin çalkantılı ve heyecan verici tarihleri anlatılacak.