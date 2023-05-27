İmamoğlu: 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İstanbul seçimidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın ''çılgın proje'' olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak ''Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 1 gün kala, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik bir uyarı geldi.

İmamoğlu, İstanbul'da yaratacağı ciddi tahribat nedeniyle uzmanların yapılmaması konusunda uyardığı, ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarı ve eleştirilere karşın ısrarcı olduğu Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çekti.

"YA KANAL YA İSTANBUL SEÇİMİDİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek seçimin İstanbul'un da kader seçimi olduğuna dikkat çekerek, şu çağrıyı yaptı:

"Nerede 'Çılgın Proje?' 2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz UNUTMAYIN, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar… Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim."

Nerede “Çılgın Proje”?

2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu.



Siz UNUTMAYIN, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus,… pic.twitter.com/sK8fTsFxFh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün katıldığı canlı yayın programında, seçiminin ikinci turundan sonra alınacak sonuca göre Kanal İstanbul konusunda adım atılacağını söylemişti. Erdoğan, “Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” diye konuşmuştu.