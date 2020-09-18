İmamoğlu 5 maddede eğitime verilen desteği paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitime verdikleri destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul’da eğitime tam DESTEK

100 bin ilk ve orta öğrenim öğrencisine 300 TL destek

40 bin öğrenciye kırtasiye desteği

30 bin üniversite öğrencisine 3.200 TL’lik destek

Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi

@gonulluist ile bilgisayar ve tablet desteği"