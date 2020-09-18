İmamoğlu 5 maddede eğitime verilen desteği paylaştı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitime verdikleri destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İstanbul’da eğitime tam DESTEK
100 bin ilk ve orta öğrenim öğrencisine 300 TL destek
40 bin öğrenciye kırtasiye desteği
30 bin üniversite öğrencisine 3.200 TL’lik destek
Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi
@gonulluist ile bilgisayar ve tablet desteği"
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