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  4. 18 Eylül 2020 14:06

İmamoğlu 5 maddede eğitime verilen desteği paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitime verdikleri destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu 5 maddede eğitime verilen desteği paylaştı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitime verdikleri destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul’da eğitime tam DESTEK
100 bin ilk ve orta öğrenim öğrencisine 300 TL destek 
40 bin öğrenciye kırtasiye desteği 
30 bin üniversite öğrencisine 3.200 TL’lik destek 
Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi 
@gonulluist ile bilgisayar ve tablet desteği"

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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