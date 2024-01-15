İmamoğlu; Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı, Kurum'a gönderme yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "'Ben bu kente ihanet ettim' diyenleri, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur bu" dedi. Murat Kurum'a da gönderme yapan İmamoğlu, "Bu şehir temsilci seçmiyor. Bu şehir koltuğuna hakkını verenleri seçecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Tonlarca zehirin denizlere döküldüğü bir dönemi devraldıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Bu İstanbul Boğazı'nda, Marmara Boğazı’nda ve hatta Haliç’te yaşadığımız bir gerçek. Desek ki, İstanbul Boğazı'na bu kadar zehir dökülüyor ne yapalım? Vatandaşımız feryat figan 'elinizden ne geliyorsa yapın' diye sert bir dille bize yol gösterir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Her şeyi ben bilirim der ve öyle bir süreç yönetimi ortaya koyarsanız iş başarma şansınız yok. Eğer nereden rant elde edebilirim diyerek ya da neyi yapar ve neyi gösteririm de bana oy gelir diyerek seçim, seçmen, oy kazanmak, 'her yol mübahtır' anlayışıyla hareket ederesiniz o yöneticilik İstanbul’a bir şey kazandırmaz. diyerek bana hareket ederseniz o yöneticilik İstanbul’a bir şey kazandırmaz."

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösteren İmamoğlu, "Kanal İstanbul, İstanbul’a ihanetin nirvanası. Size o ihaneti yaptırmayacağız. 1,5 yıldır ağızlarına Kanal İstanbul’u almıyorlar. Genel seçim geçti unuttular. Yerel seçim geldi bangır bangır Kanal İstanbul’u savunan kişiler, aralarında adaylar da var. Ağızlarından kelimesi dahi çıkmıyor. Niye? 'Günü geldiğinde söyleriz, burada da milletimizi aldatalım.' Yok öyle yağma! Bu millet aldanmayacak" diye konuştu.

'OTOBÜS' KUMPASINA TEPKİ

İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili 'kumpas' hakkında tepki gösteren İmamoğlu, "Sizin bir hesabınız var ise yaradanın da bir hesabı var kardeşim. Patladınız! Aile terbiyem gereği sadece şunu söylebilirim; Allah sizi ıslah etsin. Sizi Allah'a havale ediyorum. Hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

31 MART MESAJI

31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "Bu şehirde İstanbulludan muktedir kimse yok. Bunu onlara üçüncü kez kanıtlayacağımızdan hiç endişe duymuyorum. 31 Mart akşamı onlardan tek bir laf duyacağız; 'Yandım Allah' diyecekler" dedi.

MURAT KURUM'A GÖNDERME

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İmamoğlu, "'Ben bu kente ihanet ettim' diyenleri, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur bu" ifadelerini kullandı.

AK Parti 'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a da gönderme yapan İmamoğlu, "Bu şehir temsilci seçmiyor. Bu şehir koltuğuna hakkını verenleri seçecek. Koltuğa oturduğunda,acaba oradaki ne diyor diye bakmadan milletini dinleyip tam yol ileri diyenleri seçecek. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.