İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: ''Metronun maliyetini İBB karşıladı''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının açılışında yaptığı konuşmada kendisine yönelik sözlerine yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının açılışında kendisini “Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor” sözleriyle hedef alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Twitter hesabından Erdoğan’ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlerin yer aldığı haberi paylaşan İmamoğlu, açılışı yapılan metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığının altını çizdi.

“Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır” diyen İBB Başkanı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’nun kente hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada İmamoğlu’na yüklenerek, “Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde” ifadelerini kullanmıştı.