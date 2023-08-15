İmamoğlu'ndan ''Genel başkanlık için kimi destekleyeceksiniz?'' sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimden yeniden aday olacağını açıkladı. Basın toplantısında bir gazetecinin ''CHP kurultayında hangi adayı destekleyeceksiniz, bu isim Özgür Özel olabilir mi?'' sorusuna yanıt veren İmamoğlu, ''CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel'dir'' dedi.

Seçim sonrası CHP'de "değişim" için kollarını sıvayan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını açıkladı. CHP genel başkanlığı için de adı geçen İmamoğlu açıkladığı karar sonrası bir gazetecinin yönelttiği "Başkan adayı olmayacağınıza göre CHP kurultayında hangi adayı destekleyeceksiniz, bu isim Özgür Özel olabilir mi?" sorusuna da "CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel'dir" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NA SORULDU: BAŞKANLIK İÇİN KİMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ?

Basın toplantısının soru cevap kısmında gazeteci İsmail Saymaz'ın yönelttiği "Konuşmanızla İBB için aday olduğunuzu açıklamış oldunuz bu durumda 29 Mayıs'ta ilan etmiş olduğunuz değişim çağrısının muhatabı ve taşıyıcısı kim olacak? Yani CHP ekim ayının sonunda kurultaya gidiyor, bu durumda kurultayda herhangi bir adayı (Kendiniz aday olmayacağınıza göre) destekleyecek misiniz? Bu isim acaba Özgür Özel mi olacak yahut bir başka isim mi? Doğal olarak bir diğer sorum da şu. Kurultaydan sayın Kılıçdaroğlu tekrar lider olarak çıktığında bu sizin de aday olacağınız yerel seçimleri nasıl etkiler?" sorusuna da yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "İsmail Bey bütün soruları bitirdi galiba. Ben 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem hala oradayım.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA 4 KEZ İLETTİM"

Bu mücadeleyi sürdüreceğimi konuşmamda da söyledim. Tabii bugünden varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değildir, süreç olgunlaşacaktır. Şu anda kongreler sürüyor. Ben burada bu açıklamaları yaparken özellikle başta İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşümün içinde olduğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda, bu kritik evrede yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilinciyle dolu olduğunun da altını çizmek isterim. İfade edeyim ki bu değişim ve dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimin birebir kendi isteğimle, kendi talebimle 4 kez sayın genel başkanımıza ilettim. Tekrar bu iletimi burada ifade edeyim.

"CHP'NİN TARİHİNİ BİLEN, GEÇMİŞİ TERTEMİZ EVLATLARI VARDIR"

O da şudur ki; ben hala sayın genel başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir, başkaları da vardır. Bunlar zaman içinde konuşulur."