İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor''

Yerel seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu "Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.-

CHP İstanbul İl Başkanlığında seçim sonuçlarını takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an itibariyle yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, vatandaşımızın teveccühü, vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Şu anda verileri takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için saat 16.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Ekrem İmamoğlu saat 19.48'de İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte açıklama yaptı. İmamoğlu, "Sizleri İstanbul CHP İl Başkanlığımızdan çok değerli İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik başkanımla selamlıyoruz. Tabii bu aşamada siz kıymetli vatandaşlarımızı ve değerli basın mensuplarımızı ama bir de sandık başında görev yapan dostlarımızı, vatandaşlarımızı da bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Ve şu an itibariyle yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, vatandaşımızın teveccühü, vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. İyi verilerle şu anda verileri takip ediyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var. İl başkanlığımızda, il başkanımızın liderliğinde. Tabii ki aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Sandık başlarında, okullarda, ilçe başkanlığımızda bir de tabii ki İstanbul gönüllüleri vasıtasıyla. Dolayısıyla şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor. Dolayısıyla bu noktada biz ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını görebiliyoruz. Ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için çok önemli en az Büyükşehir Belediye Başkanlığı verisi kadar önemli 2 doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta" ifadelerini kullandı.

"OY KULLANAN VATANDAŞLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İmamoğlu, "Bu bağlamda şu an itibariyle biz bütün vatandaşlarımıza, öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi yerine getirdikleri için; Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette iyi bir veriye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki biz şu an itibariyle sandık başında görev yapan bütün hemşerilerimize, bütün görev alan arkadaşlarımıza da yine hassasiyet içerisinde sıkıntısız, ne kadar sürerse sürsün. Umuyoruz ki en hızlı şekliyle olacaktır. Gündemi hızlıca toparlayabilmek adına İlçe Belediye Başkanlık sonuçlarının sonuçlanması ve İlçe Belediye Meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim. Bunları takip ediyoruz, oradan da iyi sonuçlar, iyi veriler artmakta. Ama bütün bu sorular cevap bulduğunda biz o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız" dedi.

"GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ 33 BİNİN ÜZERİNDEKİ SANDIĞIMIZDA BULUNAN SANDIK SORUMLULARIMIZDA"

İmamoğlu, "Sürece göre yine kıymetli İl Başkanım Sayın Özgür Çelik'le sizlerin huzuruna geleceğim ve açıklama yapabileceğiz. Ama dediğim gibi şu an itibariyle bizim de gözümüz, kulağımız 33 binin üzerindeki sandığımızda bulunan sandık sorumluları, sandık görevlileri, başta partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere her birisinin hassasiyetle görevlerini olabildiğince seri bir biçimde toparlayabilmeleri. Bu konuda da özenli, gayretli ve hızlı geri dönüşlerini elbette istiyoruz. Şimdiden ifade edeyim ki, sonuçların her şeyden önce şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Tekrar Ramazan ayı akşamında tutulan oruçların kabulüyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım" şeklinde konuştu.