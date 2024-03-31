İstanbul yerel seçim sonuçları açıklandı: İmamoğlu yüzde 50'yi geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 50'den fazlası açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilerine göre, İstanbul'da seçim sonuçları şu şekilde:



Açılan sandık oranı: % 58

CHP - (Ekrem İmamoğlu) : %50,18

AK Parti - (Murat Kurum) : %41,10

Bağımsız adaylar: %2,36

Yeniden Refah ( Mehmet Altınöz ) : %2

DEM Parti ( Meral Danış Beştaş ) : %1,94







2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,22’sini almıştı. Cumhur İttifakı’ndan AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 45’ini almıştı.