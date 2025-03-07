İmamoğlu'ndan inceleme kararı sonrası rest: ''Daha çok kent lokantası açılacak''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası’nı ziyaret eden ve yemeklerle ilgili değerlendirme videosunu yayımlayan Vedat Milor’a 'örtülü reklam' gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Üsküdar'da açtığı Kent Lokantası'nı ziyaret eden gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında "örtülü reklam" iddiasıyla "yazılı görüş" istemesine bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."