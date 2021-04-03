İmamoğlu'ndan müjde! 20 yeni kütüphane yolda

İBB Başkanı İmamoğlu, 2021'de 20 yeni kütüphane açacaklarını duyurdu. İmamoğlu, Youtuber stüdyosu hazırladıklarını da açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de kurulan Ahmed Arif Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada 2021'de İstanbul genelinde 20 yeni kütüphane daha açacaklarını söyledi.

"ADALETİN ÖNEMLİ BİR ADIMIDIR"

T24'ün haberine göre, İstanbul'un Türkiye'nin kültür sanat lokomotifi olması gerektiğini ancak halen sosyal olanaklara erişimi çok güç durumda olan mahallelerin bulunduğunu belirten İmamoğlu, "Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. İBB olarak eşitliği sağlamaya dezavantajlı alanlara hizmeti bir an önce taşımaya kararlıyız. Bu bizim topluma bakışımızda eşitliğin ve adaletin önemli bir adımıdır. Bu amaçla kültür sanatın hiçbir ilçe hiçbir mahalle kalmayacak prensibiyle yürüyoruz" dedi.

İLK KÜTÜPHANE AHMED ARİF KÜTÜPHANESİ

Dezavantajlı alanlarda İBB'nin mülkü olmasa dahi gerekirse kiralama yaparak kültür sanat projelerini hayata geçireceklerini söyleyen İmamoğlu, 2021'de açılacak 20 kütüphanenin ilkinin 27 bin kitaplık Ahmed Arif Halk Kütüphanesi olduğunu söyledi.

YOUTUBER STÜDYOSU HAZIRLANIYOR

İmamoğlu, 8 katlı bin 1300 metrekarelik Ahmed Arif Halk Kütüphanesi'nde konferans salonları, tiyatro, resim, müzik, dijital yazılım ve video uygulamalarına yönelik atölye alanlarının olduğunu belirten İmamoğlu, ayrıca bir Youtuber stüdyosu da hazırlandığını dile getirdi.

"DAHA DA İLERLEYECEK"

Ülkenin ve şehrin yaşadığı bir diğer sorunun da işsizlik olduğunu belirten İmamoğlu, sözü, kütüphane ile aynı binada faaliyet gösteren Bölgesel İstihdam Ofisi’ne getirdi. "Özellikle bazı bölgelerde, işsizliğin, gençlik yaşına göre, gençlerin sayısına göre ne kadar derinleştiğini de görmekteyiz" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu manada da kütüphanemizin giriş katında, özellikle bu bölgede, bölgesel istihdam ofisi açarak, bu soruna bu ihtiyaca cevap verme konusunda adım attık. Göreve başlar başlamaz söz verdiğimiz bu merkezlerimizin olağanüstü katkısını görüyoruz. İstihdam ofisimiz sadece mart ayında, burada oturan 50'ye yakın arkadaşımıza iş buldu. Buradaki 2 aylık hizmetinde 100'ün üzerinde insanımıza iş imkanı sağladı. Bu daha da ilerleyecek."

"15 BİNİ AŞAN KİŞİYİ İŞLE BULUŞTURDUK"

İSMEK’in de bu sürece dahil edileceğini aktaran İmamoğlu, "Ülkemizin derinden yaşadığı, ne yazık ki ekonomik sorunlardan dolayı insanların evlerindeki işsizlik sayılarının giderek arttığı bu tür ortamlarda, bizler de belediyeler olarak, elimizden geleni yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Bölgesel istihdam ofisimizin de böylesi bir ortamda, özellikle gençlerle buluşmasını çok kıymetli buluyorum. İnşallah çok daha kıymetli işlerin altına imza atacak. Neredeyse 85 bini aşan başvuruyu almış olan istihdam ofislerimizin yükünün ağır olduğunu biliyorum. Ama en azından pandemiye rağmen, bu 6-7 ay içerisinde, 85 bini aşan bu başvuruya biz de 15 bini aşan kişiyi işle buluşturarak, onlara iş bularak, bence çok değerli bir hizmet vermiş oluyoruz" diye konuştu.

"UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

Konuşmasında Ahmed Arif’in, "dayan kitap ile / dayan iş ile / tırnak ile, diş ile / umut ile, sevda ile, düş ile" dizelerine yer veren İmamoğlu, "Biz de bu zor dönemi, böyle aşacağız. Hep birlikte aşacağız. Dayanışma içinde aşacağız. Birbirimize moral vereceğiz. Ahmet Arif Halk Kütüphanemizin bir yanda kitaplar, atölyeler, etkinlikler; diğer yandan yeni iş fırsatları ile Sultangazi halkının ve özellikle yakın mahallelerin bu sevdasına, bu umuduna, bu düşlerine çok büyük hizmet vereceğini ve umudu yükselteceğini şimdiden hissediyorum. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Çok güzel günlerin bizi beklediğini sakın unutmayın. Zor günleri hep birlikte aşmanın yegâne unsuru vardır: Dayanışma, birbirine olan inanç, omuz omuza yol yürümektir" ifadelerini kullandı.