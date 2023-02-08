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İskenderun Limanı’ndaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

İskenderun Limanı’ndaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İBB ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sararken, İskenderun Limanı’ndaki yangına da müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki 10 ilde büyük yıkımın yanı sıra Hatay’ın İskenderun Limanı’nda yangına da neden olmuştu.

Deprem sonrası Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, İskenderun Limanı’ndaki depodaki konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

İskenderun’a ulaşan İBB İtfaiyesi, limanda devrilen konteynerlerde çıkan yangına hızla müdahale etmeye başladı. İstanbul İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve BOTAŞ’a ait söndürme araçlarının müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 gün sonra tam anlamıyla kontrol altına alındı. İBB İtfaiyesi, limanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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