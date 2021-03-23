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İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlar baraj doluluk oranını artırdı. İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 66,84'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 66,84''e yükseldi. 

 İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

''22 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 758 bin metreküp 23 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %66,84''

Etiketler iski ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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