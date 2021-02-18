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  4. 18 Şubat 2021 10:11

İstanbul barajlarından sevindiren haber!

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su oranını artırdı. İSKİ'nin verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

İstanbul barajlarından sevindiren haber!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İstanbul'u bugün itibariyle terk eden kar yağışlarının barajlardaki etkilerinin görülmesi bekleniyor.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 48,67'ye çıktı.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

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