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İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! İmamoğlu tarih verdi

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! İmamoğlu tarih verdi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattının Mart 2024'te hizmete açılacağını duyurdu. Yeni metro hattıyla Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli metro hattının açılışı için tarih verdi.

13 km'lik hattın yapımında sona gelindiğini duyuran İmamoğlu, inşaat hattında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, yapım aşamasında yüzde 90 seviyelerine geldiklerini ifade ederken metro hattının daha önce 2 durağını açtıklarını belirtti ve "Şimdi tümünü Mart 2024'te açmanın onurunu yaşayacağız." dedi.

5 İLÇEDEN GEÇECEK

Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve 5 ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.

Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ataköy ikitelli metro hattı
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