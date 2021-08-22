İstanbul'un 15 meydanında aşure dağıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Aşure Günü’nde aşure dağıttı. İstanbul’un 15 farklı meydanında ikram edilen aşureler damaklara lezzet gönüllere sıcaklık kattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelişiyle 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günlerinde mevlit okutan, Muharrem aylarında lokma dağıtan İBB, "Aşure Günü" dolayısıyla İstanbullulara aşure ikram etti. İBB, aşurenin manevi önemini “Aşurenin içinde insan, umut, bereket, birlik ve beraberlik var” ifadeleriyle vurgulayan İmamoğlu başkanlığında, kentin 15 farklı meydanında aşure dağıttı. Öğlen saatlerinde sunulmaya başlanan aşureler, mobil büfe ve stantlardan gün boyu binlerce İstanbulluya servis edildi.

80 KİŞİLİK EKİP HAZIRLADI

İstanbulluların yoğun olarak bulunduğu noktalarda dağıtılan aşureler, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin mutfaklarında hazırlandı. Hijyenik koşullarda özenle kaynatılan aşurelerin yapımında 3 vardiya şeklinde 80 kişilik ekip görev aldı. Yapımı ise 24 saat sürdü.

KENTİN MEYDANLARINDA İKRAM EDİLDİ

Kentin farklı noktalarında İstanbul halkı için hizmet veren Mobil Büfeler, bu defa paylaşmanın simgesi aşure dağıtımı için yollardaydı. Mobil Büfelerden İstanbul’un en hareketli noktalarından Üsküdar, Kadıköy ve Eyüpsultan gibi yoğun insan trafiğinin olduğu 15 meydanında vatandaşlara aşure ikram edildi.

İBB aşçıları aşureyi hazırlarken 12 çeşit malzeme kullandı. İncirden bakliyata ve kuru yemişe kadar aşurenin olmazsa olmazı malzemelerle lezzetlendirdi.