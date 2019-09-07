İstanbul'un en büyük doğa hareketi başladı

Sarıyer Belediyesi 3. Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri İstanbul’un dört bir yanından gelen katılımcılar ile başladı. Etkinlikte çevre aktivistleri, ressamlar, heykeltıraşlar, öğrenciler, sanatseverler, çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları, platform ve inisiyatifler Kilyos’ta doğa ve sanat için bir araya geldi. Kumda Sanat çalışmaları, Hurdadan Heykel Sempozyumu Sergisi ve Kum Zambakları’nın büyük ilgi gördüğü festivalde, 12 yaşındaki çevre aktivisti Atlas Sarrafoğlu’nun yanı sıra birçok çevreci kuruluştan temsilcilerin katıldığı forumlarda iklim değişikliği başta olmak üzere bütün çevre sorunları tartışılarak çözüm önerileri gündeme geldi.

ÇEVRE YÜRÜYÜŞÜ FIRTINAYA ÖPÜCÜKLE BAŞLADI

Festivalin açılışı geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Hurdadan Heykel Sempozyumu’nda yapılan ‘Fırtınaya Öpücük’ heykelinin açılışıyla başladı. Sanatçı Bülent Çınar’ın ellerinde hayat bulan heykelin açılışında Çınar, “Daha önce aydınlatma direği olan bu malzeme bir şekilde yıkılmış. Biz bu direği dönüştürerek kendisini daha önce imha etmeye çalışan fırtınaya geri döndüm mesajı vererek öpücük atmasını sağladık” diyerek eserin hikayesini anlattı. Heykelin açılışını gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “ Bir şeyleri yoktan var etmek geleneğimizdir. Yok edilenlerden tekrar bir şeyler yaratmak sanatçıların işi. Burada çok güzel tasarımlar var. Sanatçıların her dokunuşunda ayrı bir ifade var. Önemli olan bunları anlamak. Geleceği hiç düşünmeden yok ettiğimiz dünyayı sanatçılar ve çevreciler ayakta tutmaya çalışıyor. Bu durum biraz manidar. Burada arkadaşlar özgür bir ortamda istediklerini yapabiliyor. Doğayı, çevreyi korumak aslolan. Bu emaneti en iyi şekilde koruyup teslim etmeliyiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından yine eski pankartlardan yapılan örtüyü çocuklarla birlikte kaldıran Başkan Genç, heykelin açılışını gerçekleştirdi.

KİLYOS SAHİLİ TEMİZLENDİ

Hurdadan heykel açılışının ardından çevre yürüyüşünü başlatan gönüllüler Greenpeace ile birlikte kıyı temizliği yaparak denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekti. Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileri, AKUT gönüllüleri ve birçok çevreci dernek ile kıyının bir bölümünde yapılan temizlikte Kilyos Sahili ambalaj, izmarit, pet şişe gibi birçok atıktan arındırıldı.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN SESİ

Etkinlik kapsamında geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla E Atıkların Tınısı Ritim Atölyesi düzenlendi. Yetenekli ritim ustası Hakan Gürbüz ‘ün eğlenceli sunumuyla gerçekleşen atölyede atıkların kombinasyonuyla oluşturulan enstrümanlarla ritim çalışması gerçekleştirdi.

İKLİM KRİZİNE KARŞI HAREKETE GEÇ

Programda iklim krizine karşı harekete geçen ve bir araya gelen aktivistler, İklim Acil Durumu Hemen Şimdi ile Orman ve İklim Krizi forumu düzenlendi. Murat Can Tonbil’in moderatörlüğünde gerçekleşen İklim İçin Acil Durum Hemen Şimdi forumunda; iklim krizine karşı gençlerin örgütlenmesine dikkat çekilerek, 20 Eylül’de dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında yapılacak Küresel İklim Grevi’ne çağrı yapıldı. Foruma 12 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu da katıldı. Genç aktivist, “Açık Radyo sayesinde çevre bilincine ulaştım. Murat Can Tonbil ve Ömer Madra’nın programını dinlerken yurtdışındaki çevre aktivistinin ismi geçti. Yaptığım araştırmalar sonucunda 11 yılın sonunda iklim krizini geri döndüremeyecek olduğumuzu öğrendim. Ben de Türkiye’de harekete geçmek istedim. Temel amacımız Paris İklim Anlaşması’nın meclisten geçmesi. İklim acil durum deklarasyonu önemli çünkü bir süre sonra şu anki duruma geri dönemeyeceğiz. Özellikle belirli kurumların mesela belediyelerin uyarılması gerekiyor, bize katılmaları gerekiyor. Çünkü biz bilimsel olarak kanıtlanmış çalışmaları destekliyoruz. Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bugün bizlere fırsat verdiler, konuşabiliyoruz” dedi. Efe Baysal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Orman ve İklim Krizi forumunda ise ormansızlaşma ve iklim krizi üzerinde duruldu. Etkinliğe Kuzey Ormanları Savunması’ndan katılan Batuğhan Otyıldız ‘Kuzey Ormanları muhafaza ormanı ilan edilsin’ projesinden bahsetti.

KUMLAR VE HURDALAR SANATLA BULUŞTU

Festival içinde yer alan 6. Emin Turan Kilyos Kumda Sanat Şenliği’nin bu seneki teması ‘Bin bir tepe İstanbul’ oldu. İstanbul’un tarihi dokusuyla günümüzdeki dokusunu harmanlayarak yapılan kumdan heykeller beğeni aldı. Yaklaşık 90 sanatçının bir hafta süren çalışmaları sonucunda hayata geçirdiği kumdan heykellerin açılışı ise festivalin ikinci gününde yapılacak. Buluşma kapsamında nesli hızla tükenmekte olan Kum Zambakları’nı koruma altına almak için 9. Kum Zambakları Festivali düzenlendi. Festivalde aynı zamanda hurda atıkların geri dönüşümüyle alakalı farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen 3. Sarıyer Heykel Sempozyumu Hurdadan Sanata sergisi de büyük ilgi gördü. Yaklaşık 15 gün süren çalışma sonucunda 5 sanatçının elinde hayat bulan heykeller festival boyunca sergilenmeye devam edecek.

Festivalin ilk günü Mikrokredi kermesi, Kilyoslu Yazarlar ile İmza Günü, Eski Kilyos Fotoğraf Sergisi ve Sarıyer Belediyesi Yazın Sanat Kursları öğrencilerinin resim sergisinin ardından Grup Sarmaşık konseriyle son buldu.