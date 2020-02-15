İzmir’in başkanları Menderes’te toplandı

İzmir’in belediye başkanları koordinasyon toplantısı için Menderes’te toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında yürütülen toplantıya 22 ilçenin belediye başkanı, bürokratlar ve belediyeye bağlı şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri gündemdeki yasal değişiklikler, atıkların ikili toplama sistemi ile ayrıştırılması olarak açıklandı. Toplantının son gündem konusu ise ilçe belediyeler arasında ve ilçe belediyelerle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişki ve ortak projelerin değerlendirilmesi olarak belirlendi.

Toplantının açılışında gündem maddeleriyle ilgili bilgi veren Tunç Soyer, “5393 sayılı kanunla ilgili yapılacak değişiklikler üzerine fikir yoracağız, değişen yasayı konuşacağız. Bu tabloyu birlikte değerlendirmemiz gerekecek. Daha sonra önümüzdeki aylarda üzerine ısrarla gitmeyi düşündüğümüz çöp ayrıştırma, geri dönüşü m konusunu ele alacağız. Tüm ilçelerimizde bu çalışmayı eş zamanlı olarak yürütelim istiyoruz. Önümüzde somut hedefler neler olabilir, bunları konuşacağız” dedi.



Hangi başkanlar katıldı?

Balçova Belediye Başkanı Fatma Güçlü Çalkaya, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Salih Atak an Duran.



5393 sayılı kanun nedir?

5393 sayılı Belediye Kanunu belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenler.