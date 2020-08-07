Kadıköy Belediyesi: ''Söğütlüçeşme'ye AVM istemiyoruz!''

İstanbul-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren’in kalkış istasyonu olan Kadıköy’deki Söğütlüçeşme istasyonunun, içinde ticaret alanları olan bir tren garına dönüştürülme projesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Kadıköy Belediyesi projeye karşı paylaşımlar yaptı.

Kadıköy Belediyesi’nin twitter hesabından “Söğütlüçeşme’ye AVM İstemiyoruz” mesajıyla proje karşıtı karikatürler paylaşıldı. Belediye “TCDD’nin yıllarca bakımsız bıraktığı Kadıköy’ün tam ortasındaki yeşil alan, gar görünümlü AVM projesiyle yapılaşmaya açılmak isteniyor. Yaya ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu bölge inşaat ve hafriyat çalışması için şantiyeye dönüştürülme riski altında. Gar AVM projesi uygulanırsa Söğütlüçeşme’ye bir durak uzaklıktaki Haydarpaşa Garı nasıl kullanılacağı rant ekonomisinin insafına bırakılacak. Proje şeffaf ve halkın katılımına açık yürütülmüyor, kamuoyunda detaylarıyla tartışılamıyor” dedi.

13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta AVM’ye ilişkin imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine üst mahkeme 2 Haziran’da 193 milyonluk proje için verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Devlet Demiryolları, 65 bin 370 metrekarelik alanda, 42 bin 451 metrekare inşaat yapılması planlanan proje için “Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.” şirketini yetkilendirmişti.