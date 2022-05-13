Kadıköy Belediyesi'nden atık yönetiminde iki önemli adım

Kadıköy Belediyesi, ilçede üretilen çöp miktarının azaltması ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü “atıkları kaynağında ayrıştırma” çalışmalarına hız verdi. Belediye bahçesinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı; geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan Mobil Atık Getirme Merkezi sayısı 23’e çıkarıldı.

Kadıköy Belediyesi, üretilen çöp miktarının azaltılması ve geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü “atıkları kaynağında ayrıştırma” çalışmalarına devam ediyor.

Çevresel problemleri azaltmak, doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak ve bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla Kadıköy Belediyesi’nin iki yıl önce başlattığı “Atıksız Yaşam Hareketi’ projesinde yeni bir aşamaya geçildi. ‘Atıksız Yaşam Dükkanı’, ‘Mobil Atık Aracı’, ‘Atıksız Yaşam Sokağı’ ve ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’ çalışmalarına ‘Atık Getirme Merkezleri’ eklendi.

Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde açılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 14 atık türü ayrıştırılacak. Kadıköy’ün 21 mahallesinde 23 noktada bulunan Mobil Atık Getirme Merkezi’nde de 7 atık türünün ayrıştırılması mümkün olacak.

Kadıköylüler, kendilerine en yakın Mobil Atık Getirme Merkezine ve belediyenin diğer toplama biriktirme ünitelerine “KB Atık” cep telefonu uygulamasından kolaylıkla ulaşabilecek.

BELEDİYE BAHÇESİ’NE 1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ

Hasanpaşa Belediye binası bahçesinde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne geri dönüştürülebilir ve ekonomiye tekrar kazandırılabilir atıklar kabul ediliyor. Bunlar; organik atıklar, tekstil atıkları, floresan lambaları ve diğer cıva içeren atıklar, kâğıt ve karton ve kompozit atıklar, bitkisel atık yağlar, metal atıklar, atık ilaçlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, pil ve akü atıkları, ahşap atıklar, plastik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıklar, evsel tehlikeli atıklar, cam atıkları kapsıyor.

Kadıköylüler hafta içi 08:30-17:00, Cumartesi günleri ise 09:00-16:00 saatleri arasında evlerindeki atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirebiliyor. Ayrıca atık getirme merkezine, elektrikli ve elektronik atık ile bitkisel atık yağlarını getiren vatandaşlara görevliler tarafından hediyeler veriliyor.

21 MAHALLEYE 23 MOBİL ATIK MERKEZİ

Kadıköy'de geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 21 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu. Daha önce iki mobil atık merkezi bulunan ilçede merkezlerlerin sayısı böylece toplam 23 oldu.

Mobil Atık Getirme Merkezlerine, geri dönüştürülebilir ve ekonomiye tekrar kazandırılabilir 7 atıklar; elektrikli elektronik eşyalar, kağıt ve karton ve kompozit atıklar, plastik atıklar, cam atıklar, metal atıklar, atık piller ve bitkisel atık yağlardan oluşuyor.

NE KADAR ÇOK DÖNÜŞÜM O KADAR ÇOK YEŞİL ALAN

Kadıköy Belediyesi’nin bahçesine kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Atık Merkezlerine getirilen atık miktarının artmasıyla birlikte düzenli depolama alanlarına giden atık miktarı da o kadar azalacak. Böylece depolama alanları için yeşil alan kayıplarının da önüne geçilecek. Mobil uygulama aracılığıyla kendilerine en yakın noktaya ulaşabilecek olan vatandaşlar atık merkezleri aracılığıyla geri dönüşüme katkı sağlayacak.