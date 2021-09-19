Kadıköy bostanlarına ilk tohumlar atıldı

Kadıköy’de sağlıklı ve temiz gıda üretimine teşvik ve erişim kolaylığı sağlamak için hayata geçirilen Kadıköy Bostanları projesinde ilk tohumlar toprakla buluştu.

Kadıköy Belediyesi’nin Moda ve Fenerbahçe’de pilot uygulama olarak hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesi 18 Eylül Cumartesi günü, düzenlenen bir törenle açılışını yaptı. Kent kültürü içinde kırsal yaşantının mümkün olabileceği ve mahallelilerin toprağa dokunarak sağlıklı gıdaya ulaşabileceğini gösteren projede atalık tohumlar toprağa atıldı.

Kadıköy Bostanları Projesi En Başta Çocuklar İçin Geliştirildi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı açılış konuşmasında projenin en başta çocuklar için yapıldığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilik yapıyoruz. Birçok çocuk domatesin ağaçta yetiştiğini düşünüyor, birçok çocuk çileğin nasıl yetiştiğini görmüyor, bilmiyor. Çünkü öyle ortamları hiç göremediler. Bizim öncelikli amaçlarımızdan biri de gerçekle çocuklarımızı bir araya getirmek. Domates, biber nerede yetişir, turp nedir, nasıl oluşur. Bunları gösterebilmek için bu bostanları organize ettik. Ayrıca yaşanan salgın ve iklim krizinin etkilerini de en yıkıcı haliyle yaşadığımız bu günlerde, dayanışma ve temiz gıdaya ulaşım da bir o kadar önemli hale geldi. Kadıköy Belediyesi olarak, komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, istediğimiz doğal gıdayı atalık tohumlarla yetiştirmenin yanı sıra, topluluk olarak yardımlaşma ve paylaşma gibi sosyal değerlerin de öne çıkmasını hedefliyoruz. Bahar döneminde Rasimpaşa ve Koşuyolu Bostanları da komşularımızın kullanımına açılacak.” dedi.

Odabaşı’ndan Kalamış İçin Çağrı

Odabaşı, ayrıca Kalamış Marina’nın özelleştirme kararıyla ilgili 21 Eylül’de Özelleştirme İdaresi’ne gideceklerini ve bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu: “21 Eylül’de 21 mahalle muhtarıyla Özelleştirme İdaresi’nin önünde basın açıklaması yapacağız. Umarım yeni imara, yeni betona, yeni ranta dur derler. Kadıköy Belediyesi olarak hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. ”

Moda Bostanı’ndan sonra Fenerbahçe Bostanı’nda da açılış töreni düzenlendi. Başkan Odabaşı 2016 yılında Saint Joseph Lisesi Permakültür Kulübü öğrencilerinin girişimiyle projenin Fenerbahçe Parkı’nda yaşam bulduğunu söyledi ve projeye katkılarından dolayı Saint Joseph Lisesi adına Şükran Toy’a ve bahçeye emek veren öğrenciler adına gönüllülerden Sedat Toy’a çiçek ve plaket takdim etti.

Kadıköy Bostanlarında Permakültür Eğitimleri de Olacak

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesi, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da başladı. Online kayıtla 6 ay süreyle ücretsiz yer edinen mahalleliler, kendilerine tahsis edilen 4,5 metrekarelik bostanlarda ekim, dikim yaparak kendi ürünlerini yetiştirecek ve hasadını yapacak. Atalık tohumlarla sağlıklı, organik gıda yetiştirmenin yanı sıra, topluluk olarak yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerin de öne çıkmasını sağlayan bostanlarda bahçe tasarımı, balkon ve arka bahçe tarımı, permakültür gibi eğitimler ve sürdürülebilir film ve belgesel gösterimleri de olacak. Belediye, bostan kültürünün yaygınlaşması için hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesini, Kadıköy’ün bütün mahallelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün himayesinde sürdürülecek projede bostanlardan daha çok kişinin yararlanması için 6 aylık periyotlarda online kayıtlar açılacak.