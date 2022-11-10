Kadıköy'de 9'u 5 geçe Ata’ya Saygı Zinciri oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yılında, binlerce kişinin el ele tutuşarak oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile Kadıköy'de anıldı.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin her sene "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı kapsamında düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri”nde binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil yürüyüşü arasındaki 6,5 kilometrelik yolda el ele tutuşarak "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı’nın katıldığı programda saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. 7’den 70’e herkesin yer aldığı programa denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı – BAK Kadıköy de Ata’ya Saygı Zinciri’nde yer alarak, dev Türk bayrağı açtı.

KADIKÖY ATA’YA SAYGISINI VE ÖZLEMİNİ GÖSTERDİ

Başkan Odabaşı günün önemine ilişkin yaptığı açıklamada Büyük Önder’in Kadıköy’de anması her zaman farklı olur dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy Ata’ya Saygı Zinciri’nde Ata’ya olan saygısını, sevgisini ve özlemini gösteriyor. Büyük Önder’in Kadıköy’deki anması hep farklı olur. Bütün milli bayramlar da Kadıköy’de farklı kutlanır, anılır. Bugün Atatürk’ün 84. Ölüm yıldönümü ama sonsuza kadar bizimle yaşayacak. Onun göstermiş olduğu yol, bizim yolumuz ve bizim ışığımız. O yüzden de bu zincir ayrıca bir anlamlı.”

Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle sona erdi.

VEDA FİLMİ CKM SİNEMA’DA

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği anma programı Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak sinema gösterimiyle devam edecek. Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmeni Zülfü Livaneli’nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği Veda filmi 10 Kasım Perşembe günü saat 13.00 – 16.30 – 20.00 saatlerinde CKM’de ücretsiz izlenebilecek. Filmde Atatürk’ün yakın arkadaşı Salih Bozok’un anlatımıyla vatanı kurtarmak için ölüme meydan okuyan bir kuşağın komutanının hikâyesi anlatılıyor.