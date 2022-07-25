Kadıköy'de çocuklar ve gençler için yaz atölyeleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklar ve gençler için düzenlediği birçok sanat etkinliklerinin olacağı ücretsiz yaz atölyeleri, 2-25 Ağustos tarihlerinde Kadıköy’de gerçekleşiyor.

Kadıköy Belediyesi gençler ve çocuklar için her yaz olduğu gibi bu yazda ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde ses eğitimi atölyesinden, keman atölyesine çeşitli sanat dallarında eğitimlerin verileceği atölyelere 14-22 yaş arası Kadıköylü gençler katılabilecek. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat merkezi’nde ise 5-14 yaş arasındaki çocuklar drama, müzik ve dans atölyelerinde yazı hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekler.

GENÇLER YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEK

Gençlik Sanat Merkezi kadrosu, farklı branşta kişisel gelişim çalışmaları yapan konusunda uzman eğitmenlerden oluşuyor. Gençler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, yaratıcılıklarını da kullanarak ürettiklerini sunma ve sergileme fırsatı bulacaklar. Yaz Atölyelerinde; Ses Eğitimi Atölyesi, Yaratıcı Drama ve Oyun Atölyesi, Yaratıcı Hareket ve Dans Atölyesi, Latin Dansları Atölyesi, Gitar Dünyası, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Enstrümanını Al Gel Atölyesi ve Keman Atölyesi olacak. Katılımcı sayısı en az 10 en fazla 16 kişiden oluşacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Her yıl binlerce çocuğa ücretsiz sanat eğitimi veren Çocuk Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleşen yaz atölyelerinde çocuklar drama, müzik ve dans atölyelerinde yazı hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekler.

Çocukların eğlenirken öğrenmesi amaçlanan atölye çalışmaları 02-25 Ağustos tarihlerinde uzman eğitmenler tarafından Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. 25 Ağustos’a kadar sürecek eğitimler Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 11.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Yer: Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi

Tarih: 2-25 Ağustos 2022

Telefon: (0216) 418 60 34

Adres: Acıbadem Mahallesi, Nazif Bey Sokak, No: 17 Kadıköy / İstanbul

Yer: Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi

Tarih: 2-25 Ağustos 2022

Telefon: (0216) 567 84 01

Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. Çamtepe Sok. No.1 Feneryolu Mah. Göztepe-Kadıköy