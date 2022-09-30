Kadıköy'de yıllar sonra açık su yüzme yarışı

Kadıköy Belediyesi’nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kadıköy Açık Su Yüzme Yarışı, 2 Ekim Pazar sabahı 08.00’de Caddebostan sahilinde başlayacak. 1,5 K, 3 K ve 10 K kategorilerinde 400 yüzücünün katılacağı yarış, Fenerbahçe ile Bostancı arasında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Maraton-Masters işbirliği ile organize edilen Kadıköy Açık Su Yüzme Yarışı, 2 Ekim Pazar günü saat 08.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek. 1,5 K, 3 K ve 10 K kategorilerinde gerçekleşecek yarışa 4’ü özel sporcu olmak üzere 305 erkek ve 95 kadın yüzücü katılacak. Caddebostan sahilinden başlayacak yarışta, Fenerbahçe ile Bostancı sahilleri arasında kulaç atılacak.

YARIŞLAR ÜÇ KATEGORİDE GERÇEKLEŞECEK

Üç kategoride gerçekleşecek olan yarışmada Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından su sporları alanında uluslararası rekabeti yöneten federasyon olan FINA’nın kuralları uygulanacak. Tüm yarışlar, açık yaş olarak yüzülecek ve 25 yaş altı sporcular (2004-1998 doğumlu) Master öncesi kategorisinde, genel klasman dışında sadece kendi yaş grubunda yarışacaklar. Genel klasmanda ilk üçe giren sporculara kupa ve madalya, yaş grubunda ilk üçe giren sporculara madalya, ayrıca yarışmayı bitiren her sporcuya anı madalyası ve Katılım Sertifikası verilecek.