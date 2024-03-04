Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel ‘Afyonkarahisarlılar Kültür Şöleni’ne Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi ile İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği (İSTAFDER)’nin birlikte düzenlediği “İstanbul Afyonkarahisarlılar Kartal’da Kültür Şöleninde Buluşuyor” adlı etkinliğe katıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen şölende Başkan Gökhan Yüksel’e, desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Afyonkarahisar yöresine ait türkülerin seslendirildiği, halk oyunlarının oynandığı gecede vatandaşlar da keyif dolu anlar yaşadı.

“Hemşehri dernekleri ile olan bağımızı her zaman güçlü tutmaya devam edeceğiz”

Düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, programa katılarak böylesine güzel insanlarla birlik ve beraberlik duygusunu hissetmekten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi ve şunları kaydetti: “İstanbul’da Afyonkarahisar’ı en güzel şekilde, beraberce yaşatıyor olmaktan son derece mutluyuz. Kartal Belediyesi olarak dernek faaliyetlerini önemsiyoruz. En büyük zenginliklerimizden olan kültürümüzü; çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize aktarmak için hemşehri dernekleri ile olan bağımızı her zaman güçlü tutmaya devam edeceğiz.”

Başkan Gökhan Yüksel’e plaket

İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Saltık, etkinliğin sonunda şölene katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e plaket takdim ederek, kendisine teşekkür etti.

Geceye; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Afyonkarahisarlı vatandaşlar katıldı.