Kartal Belediye Başkanı Yüksel Personeli ile Bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bir araya geldi. Mesai arkadaşlarının bayramını tek tek kutlayan ve çalışmaları için kendilerine teşekkür eden Başkan Yüksel, Kartallı komşularının Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için Kartal Belediyesi olarak bayram süresince de çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi müdürlüklerini ve dış hizmet binalarını ziyaret ederek çalışanlar ile tek tek bayramlaşan ve bayram çikolatası ikram eden Başkan Gökhan Yüksel’e; Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Bayram Sonrası Çalışmalarımız Daha Da Yoğunlaşarak Devam Edecek

Belediye personeli ile güzel çalışma ve projelere imza attıklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı, bayramlaşma sırasında personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Kartallı komşularımız için ve Kartalımız için hayata geçirdiğimiz her projede, her çalışmada sizlerin büyük emekleri var. Gerek pandemi döneminde ortaya koyduğunuz insanüstü çalışmalardan gerekse büyük Kahramanmaraş depreminde gösterdiğiniz olağanüstü emeklerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Komşularımızın Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için Kartal Belediyesi olarak bayram süresince de çalışmalarımız aralıksız devam edecek.

Güzel bir istirahat dönemi geçirmenizi diliyorum, bayram sonrası çalışmalarımız daha da yoğunlaşarak devam edecek. Her birinizin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin ayrı ayrı Kurban Bayramını tebrik ediyor, hep beraber nice güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum.”