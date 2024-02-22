Kartal Belediyesi Açılışlar Serisi Üç Büyük Proje ile Devam Ediyor

Kartal Belediyesi; Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı’nın aralarında bulunduğu üç projenin açılışını, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Yalı Mahallesi, Gündem Sokak’ta düzenleyeceği muhteşem bir törenle gerçekleştirecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim bildirgesinde yer alan ve her biri Kartallılar’ın öncelikli ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen projeler, ‘Kartal İçin Daha Yapacak Çok Şey Var’ ilkesi ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kartal’ın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla projelendirilen Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi bünyesinde yer alan tiyatro salonu, dershane, sanat akademisi, kadın emeği gelişim ve üretim kursları, kütüphane, taziye evi ve gezegen kafe fonksiyonlarıyla da öne çıkıyor.

Kartal’ın en büyük kütüphanesi

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi; içinde yer alan 200 kişilik tiyatro salonuyla; konser, tiyatro, konferans, eğitim seminerleri ve daha birçok kültürel hizmetler için oluşturulurken, yine ders çalışma alanlarının da olduğu Kartal’ın en büyük kütüphanesini bünyesinde barındırması açısından da dikkat çekiyor.

KARTAL AKADEMİ’nin ikinci destek eğitim kursu da hayata geçiriliyor

Öte yandan bölgede ikamet eden gençlerin eğitim alanındaki başarı oranını artırmak amacıyla Başkan Gökhan Yüksel’in KARTAL AKADEMİ’yi kurup bünyesinde hizmete açtığı Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu gibi Akademinin ikinci destek eğitim kursu da gençlerin en önemli beklentilerinden bir tanesini karşılamak amacıyla Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi bünyesinde hayat buluyor.

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar için taziye evi

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde bağımsız bir giriş kapısı bulunan taziye evi de hizmete açılacak alanlardan bir tanesi… Yakını vefat eden kişilerin taziyelerini kabul edebilecekleri bir sosyal alan oluşturmak için devreye giren Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen taziye evi, yine 3 mahalleye hizmet verecek.

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi tüm bu fonksiyonların yanı sıra içinde yer alan; vezneler, fuaye alanları, kadınlar için mesleki ve gelişim atölyeleri, çocuklar için sanat atölyeleriyle de yine her yaştan Kartallı düşünülerek tasarlandı.

Bütçe dostu yeme-içme olanağı sunan ‘Gezegen Kafe’ zincirinin yepyeni adresi…

Yine sosyal tesisi bulunmayan Kartal’da Başkan Gökhan Yüksel’in seçim vaatleri arasında yer alan ve “Gezegen” markası altında başlayan sosyal tesisleşme atılımının örneklerinden bir diğeri de bu merkez çatısı altında, tüm vatandaşların kullanımına sunulacak hizmetler arasındaki yerini aldı.

Sabiha Bengütaş Kreşi, minik öğrencilerini kucaklayacak

Hem sahip olduğu kreş sayısıyla, hem de ‘nitelikli eğitim’ denince akla ilk gelen kamu kurumu olan Kartal Belediyesi, çocuklar için yaptığı hiçbir yatırımı yeterli bulmadığının ispatı olarak Kreş Müdürlüğü bünyesinde yepyeni bir kreşin daha açılışını gerçekleştiriyor. 2 kattan oluşan kreş, 3-4-5 ve 6 yaş aralığındaki miniklere hizmet vermek için her detayı düşünülerek tasarlandı.

Trafik Eğitim Parkı, çocuklara trafiğin abc’sini öğretmek üzere açılıyor!

Çocukların trafik kurallarını uygulamalı öğreneceği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüşeceği Trafik Eğitim Parkı da yine toplu açılışlar kapsamında 24 Şubat Cumartesi günü hizmete açılıyor. Kartallı çocuklar, trafik kuralları bundan böyle hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde öğrenebilecek.

Başkan Gökhan Yüksel’den açılışa davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında; “Kartal’da; kadın çocuk, genç, yaşlı her bir komşumuzu düşünerek hayata geçirdiğimiz 3 büyük projemizi, 24 Şubat Cumartesi hizmete açıyoruz. Kentimizin tek bir bireyini es geçmeden, her detayında büyük emeklerin olduğu projelerimizin toplu açılış törenine tüm komşularımızı bekliyoruz.” dedi.