Kartal Belediyesi bu yıl Anneler Günü'nü şenliklerle kutluyor

Kartal Belediyesi, ''Baharın Gelişi Annelerin Gülüşüyle Güzel'' sloganıyla Anneler Günü’nü şenlik havasında ve tüm güne yayılacak birbirinden farklı ve renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

11 Mayıs Cumartesi günü Neyzen Tevfik Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Anneler Günü Şenliği’ kapsamında; çiçek taç atölyesinden, kadın emeği pazarına, müzik dinletilerinden canlı heykel, jonglör gösterileri ve ikramlara kadar birçok etkinlik, 10.00-19.00 saatleri arasında Kartallı annelerin şenlik coşkusunu ikiye katlayacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte Kartallı kadınların, kent ekonomisine katılması, sosyal ve ekonomik hayatta desteklenmesi için hayata geçirilen, ‘Kadın Emeği Pazarı’ stantları da meydanda kurularak açılışa hem renk, hem de hareket katacak. Vatandaşlar; Kartallı kadınların el emeği göz nuru üretimlerini, kurulan stantlarda ziyaret edip alışverişlerini yapabilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartallı tüm anneleri ve çocukları renkli etkinliklere sahne olacak Anneler Günü Şenliği’ne davet ederek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Anneler Günü Şenliği

Tarih: 11 Mayıs Cumartesi

Saat: 10:00-19:00

Yer: Kartal Neyzen Tevfik Meydanı

Program:

12.00 Anneler Günü Özel Kadın Emeği Pazarı Açılışı ( 140 katılımcı kadın )

Karanfil Dağıtımı

Çiçek Taç Atölyesi

Canlı Heykel

Jonglör

İkramlar