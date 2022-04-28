Kartal Belediyesi Kadir Gecesi Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkram Etti

Kartal Belediyesi Ramazan Ayı’nın ilk gününden itibaren ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği açık hava iftarlarına Kadir Gecesi’nde de devam ederken, camilerde ise vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Ramazan Ayı’nın 27. gününe denk gelen ve bin aydan hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi’nde Kartallılar, Kordonboyu Mahallesi Marmara Caddesi Çiğdem Sokak’ta kurulan açık hava iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah da Kadir Gecesi’ne denk gelen iftar programında vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar öncesi ve sonrası komşuları ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yüksel, vatandaşların Kadir Gecelerini de tebrik etti.

Kartal Belediyesi’nin aşevinde pişirilen yemeklerin dağıtıldığı iftar organizasyonuna, yüzlerce Kartallı katıldı. Ramazan boyunca Kartal’da eski Ramazan ruhunun yaşatıldığı; orta oyunları, semazen gösterisi, aşık geleneği, tasavvuf müziği, şerbet ikramı gibi Ramazan eğlencelerinin düzenlendiği iftar organizasyonlarında çok sayıda Kartallı, açık hava sofralarında bir araya geldi.

Kartal Belediyesi’nin Kadir Gecesi dolayısıyla Kordonboyu Mahallesi’nde düzenlediği iftar organizasyonunun ardından ise camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Lokma ikramını memnuniyetle karşılayan Kartallılar, Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kadir Gecesi Tebriği

Kadir Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mesajında “Bu mübarek gecenin tüm komşularımıza sağlık ve huzur getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun.” dedi.