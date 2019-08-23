Kartal Belediyesi’nden masal tadında festival

Yetişkinleri çocukluklarına, çocukları ise hayal dünyalarının uçsuz bucaksız zenginliklerine götüren festivalin açılışını, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile şair-yazar ve aynı zamanda Masal Müzesi’nin küratörü Sunay Akın yaptı.

Türkiye’de ilk defa Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilerek müzeciliğin toplumda bilinçli bir şekilde oluşturulması, çocukların hayal ve bilgi dünyasının geliştirilmesi, yetişkinlerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla şair-yazar Sunay Akın’ın küratörlüğünde hizmete sunulan Masal Müzesi, 3 gün 3 gece sürecek festivale ev sahipliği yapıyor.

Birçok sanatçı, yazar ve eğitimcinin katılımı ile atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler, tek kişilik performanslar ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalin açılışı, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şair yazar ve Masal Müzesi Küratörü Sunay Akın’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda yazar ile her yaştan vatandaş katıldı.

“Çocukların Hayal Dünyalarını Genişletmek İçin Gayret Gösteriyoruz”

Festivalin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu güzel müzede 7’den 77’ye birçok misafirimizi ağırladık. Bugün burada üç kuşağı birden ağırlıyoruz. Dede torunuyla, anne çocuğuyla kısacası herkes kendisinden bir parça buluyor. Çocuklar Masal Müzesi’nde bazen resim bazen de karikatür yapıyorlar. Kısacası edebiyatın ve sanatın bütün alanlarında çocukların hayal dünyalarını genişletmek için gayret gösteriyoruz. Biraz olsun cep telefonu, televizyon ve teknoloji bağımlılığından herkesi kurtarmak adına ve iyi vakit geçirmeleri üzerine, güzel bir sanat organizasyonunu burada icra ettik. Bugün de yine çalışma arkadaşlarımızın hayal gücü ile birlikte 3 gün 3 gece sürecek olan Masal Festivali’miz başlıyor. Çalışma arkadaşlarımızın organize ettiği ve değerli sanatçımız Sunay Akın’ın da bizleri yalnız bırakmadığı bugünde siz değerli komşularımız ile birlikte bu güzel festivale ev sahipliği yapıyoruz.” dedi.

“Çocuklarımızın hayal dünyasının genişlemesine katkı yapmak bize mutluluk veriyor.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, “Her şey hayal etmek ile başlıyor, o yüzden hayallerinizi ve hayal gücünüzü yüksek tutun. Ben inanıyorum ki çocuklar, hayaller ile birlikte gerçeklere koşmaya başlıyor. Onların mutluluğu ve gülüşü her şeyden kıymetli. Bütün İstanbulluları hafta sonunu güzel bir etkinlik ile geçirmeleri, sanat ve edebiyatla buluşturmaları için festivalimize davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgi, kardeşlik ve güler yüzle bu ülke daha güzel yarınlara ulaşacak ve bunun mimarları da sizler olacaksınız.” şeklinde konuştu.

“Müzeler; Toplumların Hafızasıdır”

Başkan Gökhan Yüksel’in ardından söz alan şair-yazar Sunay Akın ise, “Müzeler toplumların hafızasıdır. Sizler için hafıza ne ise bilin ki ülkemiz için de müze odur. Bu gerçeği anlayamayan ülkeler, Alzheimer olur. Alzheimer olmuş bir insan, nereden geldiğini bilmez ve nereye gideceğinden de haberi yoktur. Bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Bir milletin zenginliği de hisse senetlerinde değil, hissi senetlerindedir. Kartal Belediyesi Masal Müzesi, işte bu hissi senetlerimizin korunduğu ve değer kazandığı bir hafızadır.” dedi.

“İnsanlığın Gerçek Tarihi, Masal Müzelerindedir”

“Bize daha çok müze ve hayal lazım.” diyen Sunay Akın, “İnsanlığın gerçek tarihi masal müzelerindedir. Uygarlığı oyuncakların, masalların ve oyunların tarihinde arayın. Çünkü tarihi tarih yapan siyaset, güç ya da iktidar değil; tarihi tarih yapan sadece insandır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sanatçı Sunay Akın’a teşekkür ederek Kartal Heykelciği takdim etti. Ardından Başkan Gökhan Yüksel, Sunay Akın ile birlikte Masal Müzesi’ni gezerek eserlerin hikâyelerini Sunay Akın’ın ağzından dinledi.

23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde çocuklara ve yetişkinlere masal tadında zamanlar sunmayı hedefleyen müze, ilk gününde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Etkinliklere her yaştan vatandaşın ilgisi yoğun olurken, çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Gündüz programlarında “Geleneksel Sokak Oyunları Atölyesi” ile çocuklar eski oyunları öğrenirken, yetişkinler ise keyifli bir nostalji yaşadı. “Karagöz ve Hacivat Atölyesi” ile unutulmaya yüz tutmuş gelenekler canlanırken, Ceren Kerimoğlu’nun “Masalın Büyüsü” söyleşisi ile katılımcılar düşler dünyasında güzel bir seyahate çıkma fırsatı buldu.

Akşama kadar devam eden festivalin ilk günü “Masallardan Melodilere” isimli çocuk atölyesi, yazar Prof. Dr. Bayram Durbilmez’in katılımıyla “Mitten Efsaneye, Efsaneden Destana Dede Korkut” söyleşisi ve Hamit Demir’in “Bir Dünya Masal” isimli tek kişilik performansı ile sona erdi.

Cumartesi ve Pazar günü devam edecek festivalin programı ise şöyle:

24 Ağustos Cumartesi

12.00’da Yazar Sabri Koz’un ‘Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz’ söyleşisi

12.00-13.00/13.00-14.00 ‘Erken Çocuk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet’ atölyesi

14.00’da Yazar Özcan Yüksek’in katılımıyla ‘Şehrazad’ın Sırları’ söyleşisi

14.00-15.00/15.00-16.00 ‘Küçük Prens’ atölyesi

16.00’da Yazar Şermin Yaşar’ın katılımıyla ‘Çocuk ile Sohbet’ söyleşisi

18.00’da Oyuncu Mehmet Erbil’in ‘Bir Bavul Masal’ adlı tiyatro oyunu

19.00’da Oyuncu Sevinç Erbulak’ın ‘Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetiştirenlere Masallar’ adlı tek kişilik gösterisi

21.00’da Şair-Yazar Sunay Akın’ın ‘Uçan Halılardan Apollo 11’e’ adlı tek kişilik performansı Masal Festivali’nde yerini alacak.

25 Ağustos Pazar

13.00’da Yazar Ömür Kurt’un ‘Çocuk Psikolojisi ve Masallar’ söyleşisi

13.00-14.00/14.00-15.00 ‘Bebeğini Dik ve Oyna Bez Bebek Tasarım Atölyesi’

15.00’da Yazar Koray Avcı Çakman’ın ‘Evvel Zaman İçinde’ adlı söyleşisi

15.00-16.00/16.00-17.00 ‘Şapkadan Çıkan Masallar’ atölyesi

18.00’da sanatçı Gönül Kazancı Yeprem’in ‘Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar’ konseri

20.30’da Oyuncu Levent Üzümcü’nün ‘Sanat ve Toplum’ adlı oyunu Masal Festivali katılımcılarıyla buluşacak.

Festivalde gerçekleştirilecek olan atölyelere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımızın 0 (216) 280 6222 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.