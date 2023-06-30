Kartal Belediyesi’nin Kurban Bayramı Mesaisi

Kartal Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için bayram süresince çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verilirken, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurban kesim alanlarında vatandaşların yanında oldu.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla yapılan mezarlık ziyaretleri, bu yıl da arife günü ile bayramın 1 ve 2’nci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapıldı.

27-28-29 Haziran tarihlerinde Kartallı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlenen ücretsiz seferler ile vatandaşlar sevdiklerinin ebedi istirahatgâhına ulaştırıldı.

Kartal Meydanı’nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Binası önünden hareket eden servisler ile Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlandı.

Öte yandan, bayram boyunca; Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

"Bayram Boyunca Çalışmalarımıza Ara Vermedik"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bayram boyunca mesailerine devam eden tüm ekiplere teşekkür ederek; "Öncelikle tüm komşularımızın bayramını en samimi duygularımızla bir kez daha kutluyoruz. Kartal Belediyesi olarak bayram boyunca da vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Mezarlıklara ücretsiz ring seferlerimizin yanında, kurban kesim alanlarında hizmetlerimiz devam etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma, özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum." Dedi.