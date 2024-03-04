Kartal Hürriyet Mahallesi Gezegen Kafe'sine kavuştu

Kartal Belediyesi, kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle ilçeye değer katmaya, Kartal’ı modern ve yaşanabilir bir geleceğe taşımaya devam ediyor. Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal tesisleşme atılımının adımları arasında yer alan Hürriyet Mahallesi Uranüs Gezegen Kafe’nin açılışı, düzenlenen törenle ve komşu buluşmasıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında özellikle; çocukları, gençleri ve kadınları odağına alarak Kartal’ı geleceğe taşıyacak önemli çalışmalara imza atan Kartal Belediyesi, kısa sürede tamamladığı 11 sosyal tesisten biri olan Uranüs Gezegen Kafe’nin açılışını, büyük bir coşkuyla ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

“32 yaşındaki bir gence Kartal’ı emanet eden komşularıma teşekkür ediyorum”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada Kartal’da 5 yılda çok önemli işlere imza attıklarını kaydederek, şunları söyledi;

“Değerli komşularım, değerli Hürriyet Mahallesi’ndeki; dostlarımız, arkadaşlarımız, çok kıymetli ilçe Başkanım, değerli siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, çocuklar, gençler, kadınlar, kısacası büyük ailem Kartal… Hepiniz bu güzel tesisimizin açılışına hoşgeldiniz. 2 yıllık pandemi süreci sebebi ile bir araya gelemedik. Hürriyet Mahallesi’nde kültür merkezimizin önünde mahallenin bir toplanma alanı, mahallelinin bir buluşma ve kaynaşma alanı. Hayat pahalılığının arttığı bu dönemde, enflasyonun hepimizi üzdüğü bu dönemde, en azından normal kafe ve restauranta göre daha uygun olan, hem emeklilerimizin, hem ailelerimizin ve dostlarımızın daha rahat gelip bir şeyler içebileceği ve yiyebileceği bir alan yarattık. Ama asıl amacımız mahallenin bir toplanma alanı, bir buluşma mekanı olmasıydı. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda da açılışlara başladık. Hem meydanlarımız, hem yaşam alanlarımız, hem parklarımız, Yalı-Yunus- Topselvi Kültür Merkezi’miz, Aşevimiz, Gıda Bankamız ve Teknoloji Merkezi’miz. Önümüzdeki günlerde de açılışlarımız devam edecek. 32 yaşında genç bir delikanlıyı, Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı yapan komşularımıza teşekkür ediyorum. Aynı gençlik enerjisi ile çalışmaya devam edeceğiz. Şuan açılışımızı yaptığımız sosyal tesisimiz 11’inci sosyal tesisimiz. Kartalımıza, Hürriyet Mahallemize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinizi çok seviyor ve selamlıyorum.”

Hürriyet Mahallesi Uranüs Gezegen Kafe’nin açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Kartal’da sosyal tesisleşme devam ediyor

Kartal’ın 20 mahallesinin her birine ‘Gezegen Kafe’ oluşturma hedefi ile şimdiye kadar; Soğanlık Kültür Merkezi’nde Mars, Atalar Spor Tesisi’nde Merkür, Ekolojik Pazar’da Neptün, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nda Venüs, Hürriyet Kültür Merkezi’nde Uranüs, Mehmet Ali Büklü Parkı’nda Jüpiter, Karlıktepe Spor Parkı’nda Dünya, Bayram Demirkol Parkı’nda Satürn ve Fatih Boylan Parkı’nda Plüton Gezegen Kafe’nin yapımı tamamlandı. Makine Hangar’da ve Yalı-Yunus-Topselvi Mahallesi’nde tamamlanan iki Gezegen Kafe ise açılış için gün sayıyor.

Lezzetli menüsü ve bütçe dostu yeme içme olanağı sağlaması bakımından gençlerin ve kadınların kaliteli zaman geçirdiği, yaşlılar için sosyal buluşma noktası olan ve bazı bölümlerinde kütüphane konseptine sahip Gezegen Kafeler’de, ayrıca doğum günü, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonu talepleri de değerlendirilerek rezervasyon alımı yapılıyor.