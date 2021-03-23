Kartal'da anaokulu çocuklarına Dünya Su Günü ve Orman Haftası etkinliği

Çevre konusunda yaptığı kampanyalar ve geri dönüşüm projeleri ile öne çıkan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Özel Şirin Yunuslar Anaokulu’nda eğitim gören minikler için 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenledi.

Kartal Atalar Mahallesi’nde 2006 yılından beri faaliyette bulunan Özel Şirin Yunuslar Anaokulu’nda Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar öğretmenlerinin de yardımı ile saksılara ağaç fideleri diktiler. Toprağa dokunup doğa sevgisini fidan dikimi ile pekiştiren çocuklara daha sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars tarafından 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası ile ilgili kısa bir sunum yapıldı.

Etkinlik ile ilgili pankartlar da hazırlayan çocuklara; eğlenceli bir teknik ile suyun ve ormanların insan ve diğer canlı yaşamları için önemi anlatılırken, su tasarrufu sağlayabilmeleri için günlük hayatta nelere dikkat edebilecekleri verilen örnekler üzerinden ele alındı.