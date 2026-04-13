  4. Kartal’da Atma Sat İkinci El Pazarı’na Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi’nin çevre dostu ve dayanışma odaklı projelerinden biri olan “Atma Sat İkinci El Pazarı”, Kartallıların yoğun ilgisiyle geride kaldı. “Dönüşüm Muhteşem Olacak” sloganıyla Kartal Meydanı’nda kurulan pazar, üç gün boyunca hem geri dönüşüm bilincini tazeledi hem de kadın emeğini ekonomik değere dönüştürdü.

10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda, kadın girişimcilerin kurduğu stantlar meydanı adeta bir festival alanına çevirdi. İkinci el giysilerden nostaljik oyuncaklara, ev eşyalarından el emeği aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluştu.

Kullanılmayan eşyaların yeniden dolaşıma kazandırıldığı etkinlikte vatandaşlar alışveriş yaparken aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamın kapıları aralandı. Kartallı kadınlar, evlerindeki fazlalıkları ekonomiye kazandırırken, ziyaretçiler de uygun fiyatlı ürünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen pazarı ziyaret eden Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars da tüm stantları tek tek gezerek kadın girişimcilerle bir araya geldi. Dr. Kars, bu tür organizasyonların Kartal’daki komşuluk hukukunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğinin altını çizdi.

Üç gün süren anlamlı buluşmada Kartal’ın köklü dayanışma kültürü gelecek nesillere aktarılırken; çevreye duyarlı, paylaşımcı ve emeğe saygı duyan bir kent modeline dair en güzel kareleri de hafızalara kazıyarak sona erdi.

