Kartal’da, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Milli Eğitimimiz, Sorunları, Çözüm Önerileri’ Çalıştayı

Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, milli eğitimin masaya yatırıldığı önemli bir çalıştay düzenleniyor.

Eğitim komisyonu tarafından koordine edilen ve birbirinden değerli konuşmacıların katılacağı çalıştay, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Milli Eğitimimiz, Sorunları, Çözüm Önerileri" başlığıyla gerçekleşecek. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde başlayacak çalıştay, üç oturumdan oluşacak ve on iki farklı konuşmacı, milli eğitimi ilgilendiren farklı konularda, farklı açılardan bildirilerini sunacak.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Eski Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey, Öğretim Üyesi Dr. Sakin Öner ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş gibi isimlerin yer alacağı çalıştayın kolaylaştırıcılıkları Şefika Keskin, İlhan Gülek ve Osman Ünal tarafından yapılacak. Çalıştayda sunulan bildiriler kitaplaştırılarak, eğitim konusundaki sorunların ve çözüm önerilerinin daha fazla kişiye ulaşması sağlanacak.

Kartal Belediyesi tarafından desteklenen çalıştayın açılış konuşmaları Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz Öztürk tarafından gerçekleştirilecek.

Çalıştayda; Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu - Anayasal Bir Hak Olarak Laik Eğitim Hakkı,Eski Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey - Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Eğitimi, Öğretim Üyesi Dr. Sakin Öner - Cumhuriyetin Eğitim Vizyonu, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan - Dünden Bugüne Eğitim Politikaları, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş-Müfredatın Yüz yılı (Dindarlık ve Yurttaşlık Mücadelesinin Demokrasi Referansında Değerlendirilmesi), Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay-100. yılda Eğitim Sisteminin Görünümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yusuf Çotuksöken-Edebiyat Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Eğitimci -Birlik Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Beyza Çelik- Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen Sorunlarına Bakış, Tarih Öğretmeni Turgut Ünlü- Öğretmen Örgütlenmesi (TÖS, TÖB-DER), Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan-Laik ve Kamusal Eğitim, AÇ0EV Saha Sorumlusu Samettin Nesipoğlu- Eğitime 0-6 Yaş Bakışı, Anne-Baba Eğitimi, Eğitimci - Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz-Veli Bakışıyla Milli Eğitimimiz başlıklı bildirilerle ilgili sunumlarını gerçekleştirecek.