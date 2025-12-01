  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da ‘Depremi tanımak, depremle yaşamak’ Paneli Gerçekleşti

Kartal’da ‘Depremi tanımak, depremle yaşamak’ Paneli Gerçekleşti

Kartal’da ‘Depremi tanımak, depremle yaşamak’ Paneli Gerçekleşti
Güncelleme:

Kartal’da deprem bilinci oluşturmak, afet öncesi ve sonrasına hazırlık yapmak, binaların zemin ve yapı teknolojilerine dikkat çekmek amacıyla bir panel gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlenen  ‘Depremi Tanımak, Depremle Yaşamak – İstanbul’un Deprem Gerçeği, Riskler, Bina Dayanımı ve Depreme Hazırlık’ paneli, İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı. Deprem bilincinin artırılması, yapısal güvenlik ve afet hazırlığı konularında önemli bilgiler sunan etkinlik, uzmanların teknik paylaşımları ve katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Panele Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve Sait Karagöz de katılarak destek verdi.

Depremin oluşumu ve zemin gerçeği anlatıldı

Panelin ilk konuşmacısı, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir, görsel sunumu eşliğinde depremin oluşum mekanizmasını ve Türkiye’deki fay hatlarını detaylı şekilde ele aldı. Demir, özellikle zemin yapısının ve bina güvenliğinin önemine dikkat çekerek, yapı güvenliğinin yalnızca bina malzemesine değil, zeminin doğru analiz edilmesine de bağlı olduğunu vurguladı. Bölgedeki zemin özelliklerinin doğru tespit edilmesinin, depremde can kayıplarını azaltan en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Yapı teknolojileri ve betonarme gerçeği masaya yatırıldı

Panelde konuşan İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Onur Batman ise yerin üzerindeki yapılar üzerinden inşaat teknolojilerini değerlendirdi. Batman, barajlardan betonarme konutlara kadar geniş bir perspektifte örnekler vererek, deprem yönetmeliklerine uygun yapı üretiminin hayati olduğunu söyledi.

“Yönetmelikler ne kadar güçlü olursa olsun, uygulamada hata yapılırsa bir anlam ifade etmez,” diyen Batman, Türkiye’nin mevcut yapı stoğu, betonarme yapıların avantaj ve dezavantajları üzerinde durdu. Betonarmenin depremin enerjisini yutabilmesi, uzun ömürlü olması ve yüksek katlı inşaata imkân tanıması gibi güçlü yönlerinin altını çizerken; en büyük riskin işçilik hatalarında ortaya çıktığını vurguladı.

Afet öncesi hazırlık ve doğru davranış biçimleri

Panelin son bölümünde konuşan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Lideri Tarık Boyoğlu, deprem öncesi alınması gereken önlemler ve afet yönetimi üzerine kapsamlı bilgiler verdi. Boyoğlu konuşmasında; afet acil durum planı hazırlamanın, binaların düzenli olarak kontrol edilmesinin, toplanma alanlarının bilinmesinin ve arama-kurtarma eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Her evde mutlaka bulunması gereken afet çantası, deprem sırasında korunabilecek güvenli alanların belirlenmesi ve bireysel hazırlığın toplum genelinde hayati rol oynadığı hususlarını da detaylandırdı.

Vatandaşlarla soru-cevap bölümü yapıldı

Sunumların ardından panelistler, salonda bulunan vatandaşların teknik ve uygulamaya dönük sorularını yanıtladı. Deprem güvenliği, bina dayanımı, acil durum planlaması ve bireysel hazırlık üzerine gelen sorular uzman görüşleriyle detaylı şekilde açıklığa kavuşturuldu. Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlenen panel, katılımcılara hem bilimsel hem de uygulanabilir bilgiler sunarak farkındalık yarattı.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! Yaprak Dökümü'nün unutulmaz karakteri ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf Yaprak Dökümü'nün unutulmaz karakteri ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! İstanbul'da camiden yükselen sesler ortalığı karıştırdı İstanbul'da camiden yükselen sesler ortalığı karıştırdı Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! 60 ilde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'lı ankette olay olacak sonuçlar 60 ilde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'lı ankette olay olacak sonuçlar Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı!
Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart! Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart! 2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı 2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı Navigasyon mağduru olup trafiği birbirine katan tır şoförünün sözleri herkesi güldürdü! Navigasyon mağduru olup trafiği birbirine katan tır şoförünün sözleri herkesi güldürdü! Murat Cemcir'den üzücü haber! Yoğun bakıma alındı Murat Cemcir'den üzücü haber! Yoğun bakıma alındı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi!