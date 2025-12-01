Kartal’da ‘Depremi tanımak, depremle yaşamak’ Paneli Gerçekleşti

Kartal’da deprem bilinci oluşturmak, afet öncesi ve sonrasına hazırlık yapmak, binaların zemin ve yapı teknolojilerine dikkat çekmek amacıyla bir panel gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Depremi Tanımak, Depremle Yaşamak – İstanbul’un Deprem Gerçeği, Riskler, Bina Dayanımı ve Depreme Hazırlık’ paneli, İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı. Deprem bilincinin artırılması, yapısal güvenlik ve afet hazırlığı konularında önemli bilgiler sunan etkinlik, uzmanların teknik paylaşımları ve katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Panele Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve Sait Karagöz de katılarak destek verdi.

Depremin oluşumu ve zemin gerçeği anlatıldı

Panelin ilk konuşmacısı, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir, görsel sunumu eşliğinde depremin oluşum mekanizmasını ve Türkiye’deki fay hatlarını detaylı şekilde ele aldı. Demir, özellikle zemin yapısının ve bina güvenliğinin önemine dikkat çekerek, yapı güvenliğinin yalnızca bina malzemesine değil, zeminin doğru analiz edilmesine de bağlı olduğunu vurguladı. Bölgedeki zemin özelliklerinin doğru tespit edilmesinin, depremde can kayıplarını azaltan en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Yapı teknolojileri ve betonarme gerçeği masaya yatırıldı

Panelde konuşan İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Onur Batman ise yerin üzerindeki yapılar üzerinden inşaat teknolojilerini değerlendirdi. Batman, barajlardan betonarme konutlara kadar geniş bir perspektifte örnekler vererek, deprem yönetmeliklerine uygun yapı üretiminin hayati olduğunu söyledi.

“Yönetmelikler ne kadar güçlü olursa olsun, uygulamada hata yapılırsa bir anlam ifade etmez,” diyen Batman, Türkiye’nin mevcut yapı stoğu, betonarme yapıların avantaj ve dezavantajları üzerinde durdu. Betonarmenin depremin enerjisini yutabilmesi, uzun ömürlü olması ve yüksek katlı inşaata imkân tanıması gibi güçlü yönlerinin altını çizerken; en büyük riskin işçilik hatalarında ortaya çıktığını vurguladı.

Afet öncesi hazırlık ve doğru davranış biçimleri

Panelin son bölümünde konuşan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Lideri Tarık Boyoğlu, deprem öncesi alınması gereken önlemler ve afet yönetimi üzerine kapsamlı bilgiler verdi. Boyoğlu konuşmasında; afet acil durum planı hazırlamanın, binaların düzenli olarak kontrol edilmesinin, toplanma alanlarının bilinmesinin ve arama-kurtarma eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Her evde mutlaka bulunması gereken afet çantası, deprem sırasında korunabilecek güvenli alanların belirlenmesi ve bireysel hazırlığın toplum genelinde hayati rol oynadığı hususlarını da detaylandırdı.

Vatandaşlarla soru-cevap bölümü yapıldı

Sunumların ardından panelistler, salonda bulunan vatandaşların teknik ve uygulamaya dönük sorularını yanıtladı. Deprem güvenliği, bina dayanımı, acil durum planlaması ve bireysel hazırlık üzerine gelen sorular uzman görüşleriyle detaylı şekilde açıklığa kavuşturuldu. Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlenen panel, katılımcılara hem bilimsel hem de uygulanabilir bilgiler sunarak farkındalık yarattı.