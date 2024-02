Kartal’da iki büyük proje görkemli bir törenle açıldı

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak projelendirilen, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile olası bir afet durumunda tüm koordinasyon sürecinin yürütüleceği Afet Lojistik Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.

İlçeye kazandırılan iki önemli projenin açılışını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 yıllık süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte büyük işlere imza attıklarını kaydederek, “Kartal ve İstanbul’da daha yapacak çok işimiz var. Ve sizler her zaman yanımızda olun istiyoruz. Sizlerden güç alıyoruz.” dedi.

Kartal Belediyesi’nin; Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan'ın desteğiyle tamamladığı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile olası afet durumlarına hızla müdahale etmek için her detayını düşünerek, çok fonksiyonlu bir yapı olarak projelendirdiği Afet Lojistik Merkezi’nin açılışı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

“Kartal ve İstanbul’da daha yapacak çok işimiz var”

Kartal Esentepe Mahallesi, Füsun Sokak üzerinde aynı alanda yer alan her iki projenin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projelerle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Açılışta konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte yaşanan pandemi ve afetlerin zorlu süreçlerinden önemli dersler çıkardıklarını kaydederek, hayata geçirilen projelerin bu anlamda çok önemli olduğuna dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde, Kartal’da altyapıdan üstyapıya kadar çok önemli işlere imza atıldığını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Geçen yıllar kolay olmadı. Pandemi, deprem ve Kartal’da hepimizi derinden üzen Yeşilyurt Apartmanı yıkımı. Bu zor günlerde, sıcak yemek ihtiyacı daha da çok arttı. Bu yüzden bu projelerimizi çok daha büyütmek adına adımlar attık. Değerli bağışçımız bir adım attı, biz belki grup olarak beş adım attık. Ama şüphesiz onun ilk cesareti bizi çok gururlandırdı. Afetlerden ders çıkarmasını bildik. Afetlerin içerisinde görev almayı çok önemsedik. Cesur ve genç ekibimizle büyük işler başardık. Deprem bölgesinde İBB ile koordineli bir şekilde depremzedelerimizin her an yanında olduk. Afet kadromuzla ülkenin her bir noktasında sorun olduğunda oraya koşmaya gayret gösteriyoruz. Gücümüz, birliğimizden geliyor. Gücümüz gençliğimizden geliyor. İnşallah böyle afetler yaşanmaz ama bu gereken adımları atmak zorundayız. Kartal ve İstanbul’da daha yapacak çok işimiz var. Ve sizler her zaman yanımızda olun istiyoruz.”

Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Açılışta konuşan bağışçı Prof. Dr. İlter Türkdoğan’da duygusal anlar yaşadı. Türdoğan, yaptığı konuşmada, “Başta Başkan Gökhan Yüksel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Anneme açılış konuşmasında neler söylemek istersin? diye sormuştum. Bana cevaben; “Memleketimize borcumuz var. Vefamızı göstermek zorundayız. İnşallah bu projeyle yoksul insanların ihtiyaçları giderilecek.” demişti. Bunları size aktarmak istiyorum. Belediye işçilerimizin burada çok emeği var. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.”

“Tek hırsızlığım, kalbinizi çalmak olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında 5 yıl boyunca İstanbul’da ve Kartal’da koordineli bir şekilde çok önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti. Başkan Gökhan Yüksel’i çok başarılı bulduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Değerli yol arkadaşım ve kardeşim, başarılı bir Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’e, bu güzel açılış için teşekkür ediyorum. Gerçekten özenli bir 5 yılı geride bırakmak üzereyiz. Bu 5 yılın elbette yüksek motivasyonları var. Bu motivasyonun başındaki en önemli husus bu kentin 16 milyon insanı. Çok güzel işleri çok zor şartlara rağmen başarıyoruz. Bizim milletimiz cesur ve zeki bir millet. Biz bize oy verene de vermeyene de büyük hizmetler yapacağız. Bunun adı hizmet yarışı olacak. Sizler, halkımız sonuna kadar dinleyeceğimiz, gözümüz gözünüzün içine bakacak, kulaklarımız sizde olacak, milletimizin dediği olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşması esnasında vatandaşlardan biri İBB Başkanı İmamoğlu’na seslenerek, “Sen hırsızlık yapmadın, sadece kalbimizi çaldın” diye seslenirken, İBB Başkanı İmamoğlu’nun cevabı ise, “Tek hırsızlığım kalbinizi çalmak olacak” diye cevap vermesi, açılışta renkli anlar oluşturdu.

“Tam Yol İleri”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, konuşmasının devamında İstanbul ve Türkiye’de parolamız, “Tam Yol İleri!” diye seslenerek, sözlerine şöyle devam etti;

Milletimizin dışında, bize hükmedecek bize buyuracak bir Allah’ın kulu yok. Bize buyuracak olan millettir. Bizim terbiyemiz nettir. Bu millet, 100 yılı aşkın süredir demokrasi mücadelesi veriyor. Bizim terbiyemiz nettir. O terbiye, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” terbiyesidir. O terbiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Tam da bu bakış açışıyla ve Kartal’da, hatta tüm Türkiye’de parolamız net; tam yol ileri…”

Konuşmaların ardından, tüm protokol kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirdi.

