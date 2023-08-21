Kartal’da Kadın Emeği Pazarı Açılıyor

Kartallı kadınların el emeği göz nuru eserleri, Kadın Emeği Pazarı’nda görücüye çıkıyor. Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Emeği Pazarı, ilçe genelinde düzenlenecek olan sergiler ile Kartallıları buluşturacak.

Kadın Emeği Pazarı; 22-23-24 Ağustos tarihlerinde Kartallı Kazım Meydanı, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde Yakacık Kültür Merkezi, 5-6-7 Eylül tarihlerinde ise Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde açılacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde kadınlar birbirinden değerli el emeği eserlerini sergileyecek.