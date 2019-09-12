Kartal’da Muharrem Ayı aşurası ve lokması dağıtıldı

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında Kartal Belediyesi tarafından Kartal Cemevi’nde ve Kartal Meydanı’nda binlerce vatandaşa aşura lokması dağıtıldı. Aşura günü dolayısı ile düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Eski Parti Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yanı sıra; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kağan, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal’da görev yapan muhtarlar ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara hitap eden Cemevi dedesi, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi ve dua etti. Aşura ve lokma dağıtımından önce söz alan ve destekleri için Kartal Belediyesi’ne teşekkür eden Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş: ”Amacımız 12 İmam bilincini taşıyıp, ölümsüz kılmaktır. Kerbela’da şehit düşenlerin anısını yaşatmak ve orada acı çeken insanların acılarını anlamaktır. Aşura birlik ve bütünlük simgesidir. Çünkü içerisinde birbirinden farklı tatları bozmadan, kendi tatlarıyla harmanlamak demektir. Ben’i aşıp, ‘biz’ olabilmek demektir. ‘Ben’ olmaktan sıyrılıp, ‘biz’ olmanın bilincini insanların özüne yüklemektir. Aşure insanları birleştirir.” diye konuştu.

“Aşura Bizim Birlik ve Beraberliğimizi Simgeliyor”

Kartal Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe ise vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aşura dağıtımı, Kartal Cemevi dedesinin dua etmesiyle başladı. Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Değerli komşularım 12 gün süren Muharrem orucunun sonuna geldik. Kartal Cemevi Vakfı ile beraber düzenlemiş olduğumuz bu aşura lokmamızda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akıtılan gözyaşlarının tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Hepimiz; komşuyuz, dostuz, kardeşiz. Farklı düşünsek bile hepimiz bir aradayız. Aşura, bizim birlik ve beraberliğimizi simgeliyor. Bu yüzden farklı düşüncelere rağmen hepimizin, dost ve kardeş olduğunu unutmadan; birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadan, kim ne söylerse söylesin, kim ne fitne sokmaya çalışırsa çalışsın buna karşı duracak olan bizleriz. Aşura da bu birliği ve beraberliği temsil ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aşure lokması dağıtımına geçildi ve Kartal Meydanı’nı dolduran vatandaşlara Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan aşureler ikram edildi.