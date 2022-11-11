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Kartal’da, Ulu Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Kartal’da, Ulu Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı
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Kartal Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84’üncü yılında unutulmaz bir anma konserine ev sahipliği yaptı.

Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği gecede, ‘Alaturka Türk Müziği Topluluğu’, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.‘Ata’ya Saygı’ ismiyle gerçekleştirilen anma konseri, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanvekili Gülay Boyraz ve CHP Meclis Üyesi Aysel Yücel ve çok sayıda Kartallı katıldı.

Gecede Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Anma konseri, Atatürk’ün hayatının ele alındığı, ‘Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi ile başladı. Gecenin devamında, sanatçı Erdem Özgen’in şefliğindeki ‘Alaturka Türk Müzik Topluğu’ yaklaşık 2,5 saat boyunca, ‘Vardar Ovası’, ‘Selanik Türküsü’, ‘Pencere Açıldı Bilal Oğlan’ gibi Ata’nın sevdiği şarkıları seslendirdi. Kartallılar, konser boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

“Kartal, Ata’sına Sahip Çıkıyor”

Gecenin sonunda, CHP Grup Başkanvekili Gülay Boyraz ve CHP Meclis Üyesi Aysel Yücel, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. CHP Grup Başkanvekili Gülay Boyraz, Kartal’ın, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam ettiğini belirterek, “Tüm sanatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 84 yıldır O’na olan sevgimiz katlanarak büyümeye devam ediyor. Böylesine anlamlı bir gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz. Kartal, Ata’sına sahip çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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