  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'ın cadde ve sokakları modernleşiyor

Kartal'ın cadde ve sokakları modernleşiyor

Kartal'ın cadde ve sokakları modernleşiyor
Güncelleme:

Kartal’da başlattığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen sorunları çözen Kartal Belediyesi, ilçenin 20 mahallesinde tespit ettiği sorunlu cadde ve sokakları baştan sona yeniliyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirerek Kartal’ı güzelleştiriyor.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir mesai ve incelikle çalıştığı Halitpaşa Caddesi’nde 1,5 km yol çalışmasının 800’ü metresi tamamlandı. Ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kartal’ın tüm cadde ve sokaklarını daha canlı, modern ve yaşanabilir bir noktaya getirene kadar çalışmalar devam edecek.

Öte yandan ilçe genelinde sokak ve cadde yenilemesinde kullanılan asfalt, Kartal Belediyesi’nin iktisadi teşekküllerinden biri olan Kartal Yapı ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (KARYAPSAN) Asfalt Üretim Fabrikası’nda üretilerek Kartal’ın cadde ve sokaklarında kullanılıyor. Kendi asfaltını üretme konusunda örnek gösterilen belediyelerden biri olan Kartal Belediyesi, bu yöntem ile hem daha kaliteli hem de ekonomik asfalt elde ediyor.

“Sahada Aldığımız Talepleri Yerine Getiriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede özellikle vatandaşların talepleri doğrusunda düzenleme ve yenileme çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydederek; “Kartallı komşularımızın şikâyetlerini ve taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Seçim sürecinde saha ekibimizin vatandaşlarımızdan aldığı şikâyetleri yerinde inceleyerek sorunları çözüme ulaştırıyoruz. İlçemizin her alanını güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 711 yıllık sırrı deprem sonrası ortaya çıktı Türkiye'nin 711 yıllık sırrı deprem sonrası ortaya çıktı Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu Eşini en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: İhanet pahalıya patladı Eşini en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: İhanet pahalıya patladı Korhan Berzeg'in ölümünde sırtlan saldırısı şüphesi Korhan Berzeg'in ölümünde sırtlan saldırısı şüphesi Ünlü ekonomist asgari ücret için yapılan çalışmayı açıkladı Ünlü ekonomist asgari ücret için yapılan çalışmayı açıkladı Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı Valilikten sokak hayvanları için ''öldürün'' talimatı Valilikten sokak hayvanları için ''öldürün'' talimatı Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyeni bu belgelerle ortaya çıktı Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyeni bu belgelerle ortaya çıktı CHP'li Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı CHP'li Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı Kalp krizinin artış nedeni ortaya çıktı: Sessiz pandemi 188 bin can aldı Kalp krizinin artış nedeni ortaya çıktı: Sessiz pandemi 188 bin can aldı