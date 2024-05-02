Kartal'ın cadde ve sokakları modernleşiyor

Kartal’da başlattığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen sorunları çözen Kartal Belediyesi, ilçenin 20 mahallesinde tespit ettiği sorunlu cadde ve sokakları baştan sona yeniliyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirerek Kartal’ı güzelleştiriyor.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir mesai ve incelikle çalıştığı Halitpaşa Caddesi’nde 1,5 km yol çalışmasının 800’ü metresi tamamlandı. Ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kartal’ın tüm cadde ve sokaklarını daha canlı, modern ve yaşanabilir bir noktaya getirene kadar çalışmalar devam edecek.

Öte yandan ilçe genelinde sokak ve cadde yenilemesinde kullanılan asfalt, Kartal Belediyesi’nin iktisadi teşekküllerinden biri olan Kartal Yapı ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (KARYAPSAN) Asfalt Üretim Fabrikası’nda üretilerek Kartal’ın cadde ve sokaklarında kullanılıyor. Kendi asfaltını üretme konusunda örnek gösterilen belediyelerden biri olan Kartal Belediyesi, bu yöntem ile hem daha kaliteli hem de ekonomik asfalt elde ediyor.

“Sahada Aldığımız Talepleri Yerine Getiriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede özellikle vatandaşların talepleri doğrusunda düzenleme ve yenileme çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydederek; “Kartallı komşularımızın şikâyetlerini ve taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Seçim sürecinde saha ekibimizin vatandaşlarımızdan aldığı şikâyetleri yerinde inceleyerek sorunları çözüme ulaştırıyoruz. İlçemizin her alanını güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.